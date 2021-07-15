"العنف الأسري": رصدنا حالة "الفتاة المعنفة من أخيها" ووُجهت لوحدة الحماية

يتم التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة

كشف مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم الخميس، أنه تابع ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول تعرض فتاة للعنف من قِبَل أخيها، وقام برصد الحالة.

وتفصيلًا، قال المركز عبر حسابه في تويتر: إنه ‏إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض فتاة للعنف من قِبَل أخيها؛ نودّ التوضيح أنه تم رصد الحالة، وتوجيهها إلى وحدة الحماية الأسرية في خميس مشيط، ويجري التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة.

يُذكر أن مركز بلاغات العنف الأسري ‏يخدم جميع المواطنين والمقيمين في كافة مناطق المملكة؛ من خلال قنوات التواصل الرسمية: الرقم المجاني 1919، والصفحة الرسمية في تويتر ‎@HRSD_1919، و‏يستقبل بلاغات العنف الأسري، وحالات العنف الجسدي، والنفسي، والجنسي، واللفظي، والإهمال، كما يقدم الاستشارات للمتصلين عبر الرقم المجاني 1919.