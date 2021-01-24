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أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 88.76 دولار للبرميل

زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 86 سنتاً

قفزت أسعار النفط، اليوم، في الوقت الذي أدّت فيه توترات جيوسياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط، إلى زيادة المخاوف بشأن التوقعات الخاصة بإمدادات النفط، بينما واصلت "أوبك" وحلفاؤها مساعيهم لزيادة إنتاجهم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتاً أو 1.0 في المئة إلى 88.76 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:00 بتوقيت جرينتش، منهية تراجعاً بلغ 0.6 بالمئة يوم الجمعة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتاً أو 1.0 في المئة إلى 86.00 دولار للبرميل بعد تراجعها 0.5 في المئة يوم الجمعة.

وارتفع كلا الخامين القياسيين للأسبوع الخامس على التوالي، الأسبوع الماضي، نحو اثنين في المئة مسجلَيْن أعلى مستوى لهما منذ أكتوبر 2014، وارتفعت الأسعار أكثر من 10 في المئة حتى الآن هذا العام بسبب المخاوف من قلة المعروض، بحسب رويترز.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 88.76 دولار للبرميل
سبق

قفزت أسعار النفط، اليوم، في الوقت الذي أدّت فيه توترات جيوسياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط، إلى زيادة المخاوف بشأن التوقعات الخاصة بإمدادات النفط، بينما واصلت "أوبك" وحلفاؤها مساعيهم لزيادة إنتاجهم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتاً أو 1.0 في المئة إلى 88.76 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:00 بتوقيت جرينتش، منهية تراجعاً بلغ 0.6 بالمئة يوم الجمعة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتاً أو 1.0 في المئة إلى 86.00 دولار للبرميل بعد تراجعها 0.5 في المئة يوم الجمعة.

وارتفع كلا الخامين القياسيين للأسبوع الخامس على التوالي، الأسبوع الماضي، نحو اثنين في المئة مسجلَيْن أعلى مستوى لهما منذ أكتوبر 2014، وارتفعت الأسعار أكثر من 10 في المئة حتى الآن هذا العام بسبب المخاوف من قلة المعروض، بحسب رويترز.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
08:45 AM

أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 88.76 دولار للبرميل

زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 86 سنتاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قفزت أسعار النفط، اليوم، في الوقت الذي أدّت فيه توترات جيوسياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط، إلى زيادة المخاوف بشأن التوقعات الخاصة بإمدادات النفط، بينما واصلت "أوبك" وحلفاؤها مساعيهم لزيادة إنتاجهم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتاً أو 1.0 في المئة إلى 88.76 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:00 بتوقيت جرينتش، منهية تراجعاً بلغ 0.6 بالمئة يوم الجمعة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتاً أو 1.0 في المئة إلى 86.00 دولار للبرميل بعد تراجعها 0.5 في المئة يوم الجمعة.

وارتفع كلا الخامين القياسيين للأسبوع الخامس على التوالي، الأسبوع الماضي، نحو اثنين في المئة مسجلَيْن أعلى مستوى لهما منذ أكتوبر 2014، وارتفعت الأسعار أكثر من 10 في المئة حتى الآن هذا العام بسبب المخاوف من قلة المعروض، بحسب رويترز.

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