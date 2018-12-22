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"صندوق الشهداء والمصابين" ينتهي من تطوير المنصة الإلكترونية للمستفيدين

تشمل قاعدة بيانات متكاملة وتوفر حصراً متكاملاً للأعداد لتسهيل الربط المباشر

أنهى صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، مشروع تطوير المنصة الإلكترونية الخاصة بالمستفيدين، التي تشمل قاعدة بيانات متكاملة للمستفيدين وتوفر حصراً متكاملاً لأعداد المستفيدين من خدمات الصندوق منذ عام 2000م حتى تاريخه.

ويعد هذا المشروع ضمن الجهود الوطنية المستمرة في أتمتة الإجراءات والخدمات الحكومية مما يسهل ربط الصندوق مباشرة بالمستفيدين وبكافة القطاعات العسكرية والجهات ذات العلاقة.

يأتي مشروع تطوير المنصة الإلكترونية للمستفيدين وما تتضمنه من خدمات ضمن المشاريع المخطط إطلاقها في عام 2022م، حيث عمل الصندوق خلال الفترة الماضية على توقيع عددٍ من مذكرات التفاهم وعقد شراكات إستراتيجية مع كافة القطاعات ذات العلاقة تشمل الدعم المباشر، والتدريب والتوظيف، والمسح الميداني للمستفيدين، بهدف تفعيل الدور التنموي للصندوق وخدمة مستفيديه بشكل مستدام.

ويعمل الصندوق وفق خطة إستراتيجية ترتكز على الشمولية في ثلاثة اتجاهات تشمل: التميز المؤسسي في تحقيق 11 هدفاً إستراتيجياً، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الصندوق ومستفيديه من خلال تقديم 80 مبادرة، والتنوع في الخدمات المقدمة بما يحقق ضمان استدامتها من خلال قياس 29 مؤشراً للأداء.

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"صندوق الشهداء والمصابين" ينتهي من تطوير المنصة الإلكترونية للمستفيدين
سبق

أنهى صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، مشروع تطوير المنصة الإلكترونية الخاصة بالمستفيدين، التي تشمل قاعدة بيانات متكاملة للمستفيدين وتوفر حصراً متكاملاً لأعداد المستفيدين من خدمات الصندوق منذ عام 2000م حتى تاريخه.

ويعد هذا المشروع ضمن الجهود الوطنية المستمرة في أتمتة الإجراءات والخدمات الحكومية مما يسهل ربط الصندوق مباشرة بالمستفيدين وبكافة القطاعات العسكرية والجهات ذات العلاقة.

يأتي مشروع تطوير المنصة الإلكترونية للمستفيدين وما تتضمنه من خدمات ضمن المشاريع المخطط إطلاقها في عام 2022م، حيث عمل الصندوق خلال الفترة الماضية على توقيع عددٍ من مذكرات التفاهم وعقد شراكات إستراتيجية مع كافة القطاعات ذات العلاقة تشمل الدعم المباشر، والتدريب والتوظيف، والمسح الميداني للمستفيدين، بهدف تفعيل الدور التنموي للصندوق وخدمة مستفيديه بشكل مستدام.

ويعمل الصندوق وفق خطة إستراتيجية ترتكز على الشمولية في ثلاثة اتجاهات تشمل: التميز المؤسسي في تحقيق 11 هدفاً إستراتيجياً، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الصندوق ومستفيديه من خلال تقديم 80 مبادرة، والتنوع في الخدمات المقدمة بما يحقق ضمان استدامتها من خلال قياس 29 مؤشراً للأداء.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
01:22 PM

"صندوق الشهداء والمصابين" ينتهي من تطوير المنصة الإلكترونية للمستفيدين

تشمل قاعدة بيانات متكاملة وتوفر حصراً متكاملاً للأعداد لتسهيل الربط المباشر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أنهى صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، مشروع تطوير المنصة الإلكترونية الخاصة بالمستفيدين، التي تشمل قاعدة بيانات متكاملة للمستفيدين وتوفر حصراً متكاملاً لأعداد المستفيدين من خدمات الصندوق منذ عام 2000م حتى تاريخه.

ويعد هذا المشروع ضمن الجهود الوطنية المستمرة في أتمتة الإجراءات والخدمات الحكومية مما يسهل ربط الصندوق مباشرة بالمستفيدين وبكافة القطاعات العسكرية والجهات ذات العلاقة.

يأتي مشروع تطوير المنصة الإلكترونية للمستفيدين وما تتضمنه من خدمات ضمن المشاريع المخطط إطلاقها في عام 2022م، حيث عمل الصندوق خلال الفترة الماضية على توقيع عددٍ من مذكرات التفاهم وعقد شراكات إستراتيجية مع كافة القطاعات ذات العلاقة تشمل الدعم المباشر، والتدريب والتوظيف، والمسح الميداني للمستفيدين، بهدف تفعيل الدور التنموي للصندوق وخدمة مستفيديه بشكل مستدام.

ويعمل الصندوق وفق خطة إستراتيجية ترتكز على الشمولية في ثلاثة اتجاهات تشمل: التميز المؤسسي في تحقيق 11 هدفاً إستراتيجياً، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الصندوق ومستفيديه من خلال تقديم 80 مبادرة، والتنوع في الخدمات المقدمة بما يحقق ضمان استدامتها من خلال قياس 29 مؤشراً للأداء.

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