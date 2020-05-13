النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1905 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 44830

أمير القصيم: ولي العهد حقق في 3 سنوات ما يعادل عقوداً من الإنجاز

أكد أنه يعمل بعيداً عن الأضواء مؤثراً خدمة دينه ومليكه ووطنه

أكد أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أن الذكرى الثالثة لتولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولاية العهد، تمرّ على الوطن وقد حقق سموه الكثير من الإنجازات، على المستوى السياسي، والاقتصادي، وكذلك الاجتماعي.

وقال الأمير الدكتور "فيصل": ثلاث سنوات مرّت هي في الحقيقة تمثل عقوداً من الإنجاز، والحضور الدبلوماسي المشرف لوطننا، والمعزز لمكانتنا الدولية.

وأكد أن خطط رؤية المملكة 2030 التي يعتبر سمو ولي العهد عرّابها تسير حسب ما هو مرسوم لها، كما أنها خطت خطوات متقدمة في سباق مع الزمن.

وأضاف: لقد أثبتت الأحداث الأخيرة عظم عناية الدولة بالشعب، وما توجيهات وأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة سمو ولي العهد المتتابعة للتخفيف من جائحة فيروس كورونا، إلا أكبر دليل على أن القيادة تنظر للإنسان أولاً، دون أي اعتبارات أخرى، فسلامة المواطن مقدمة على أي شيء.

وأردف: من فضل الله وكرمه على بلادنا أن الأحداث مهما كانت ومهما كان أثرها إلا أنها تزيدنا وحدةً وترابطا كون العلاقة القائمة بين القيادة والشعب أساسها متين، فمنذ توحيد هذه البلاد على يدي الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن وعلاقة حكامنا بالشعب، علاقة الأسرة الواحدة.

وتابع أمير منطقة القصيم: سمو ولي العهد من القامات القيادية التي تشرف على جميع التفاصيل في أعمال الدولة ويتابعها متابعة دقيقة ومباشرة مع الوزراء والمسؤولين ويعمل بصمت مؤثراً خدمة دينه ومليكه ووطنه، بعيداً عن الاضواء ويقود بفعالية ومهنية عالية لصالح ما يخدم الوطن الغالي بكل اقتدار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير القصيم: ولي العهد حقق في 3 سنوات ما يعادل عقوداً من الإنجاز
سبق

أكد أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أن الذكرى الثالثة لتولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولاية العهد، تمرّ على الوطن وقد حقق سموه الكثير من الإنجازات، على المستوى السياسي، والاقتصادي، وكذلك الاجتماعي.

وقال الأمير الدكتور "فيصل": ثلاث سنوات مرّت هي في الحقيقة تمثل عقوداً من الإنجاز، والحضور الدبلوماسي المشرف لوطننا، والمعزز لمكانتنا الدولية.

وأكد أن خطط رؤية المملكة 2030 التي يعتبر سمو ولي العهد عرّابها تسير حسب ما هو مرسوم لها، كما أنها خطت خطوات متقدمة في سباق مع الزمن.

وأضاف: لقد أثبتت الأحداث الأخيرة عظم عناية الدولة بالشعب، وما توجيهات وأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة سمو ولي العهد المتتابعة للتخفيف من جائحة فيروس كورونا، إلا أكبر دليل على أن القيادة تنظر للإنسان أولاً، دون أي اعتبارات أخرى، فسلامة المواطن مقدمة على أي شيء.

وأردف: من فضل الله وكرمه على بلادنا أن الأحداث مهما كانت ومهما كان أثرها إلا أنها تزيدنا وحدةً وترابطا كون العلاقة القائمة بين القيادة والشعب أساسها متين، فمنذ توحيد هذه البلاد على يدي الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن وعلاقة حكامنا بالشعب، علاقة الأسرة الواحدة.

وتابع أمير منطقة القصيم: سمو ولي العهد من القامات القيادية التي تشرف على جميع التفاصيل في أعمال الدولة ويتابعها متابعة دقيقة ومباشرة مع الوزراء والمسؤولين ويعمل بصمت مؤثراً خدمة دينه ومليكه ووطنه، بعيداً عن الاضواء ويقود بفعالية ومهنية عالية لصالح ما يخدم الوطن الغالي بكل اقتدار.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
05:33 PM

أمير القصيم: ولي العهد حقق في 3 سنوات ما يعادل عقوداً من الإنجاز

أكد أنه يعمل بعيداً عن الأضواء مؤثراً خدمة دينه ومليكه ووطنه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
0
644

أكد أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أن الذكرى الثالثة لتولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولاية العهد، تمرّ على الوطن وقد حقق سموه الكثير من الإنجازات، على المستوى السياسي، والاقتصادي، وكذلك الاجتماعي.

وقال الأمير الدكتور "فيصل": ثلاث سنوات مرّت هي في الحقيقة تمثل عقوداً من الإنجاز، والحضور الدبلوماسي المشرف لوطننا، والمعزز لمكانتنا الدولية.

وأكد أن خطط رؤية المملكة 2030 التي يعتبر سمو ولي العهد عرّابها تسير حسب ما هو مرسوم لها، كما أنها خطت خطوات متقدمة في سباق مع الزمن.

وأضاف: لقد أثبتت الأحداث الأخيرة عظم عناية الدولة بالشعب، وما توجيهات وأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة سمو ولي العهد المتتابعة للتخفيف من جائحة فيروس كورونا، إلا أكبر دليل على أن القيادة تنظر للإنسان أولاً، دون أي اعتبارات أخرى، فسلامة المواطن مقدمة على أي شيء.

وأردف: من فضل الله وكرمه على بلادنا أن الأحداث مهما كانت ومهما كان أثرها إلا أنها تزيدنا وحدةً وترابطا كون العلاقة القائمة بين القيادة والشعب أساسها متين، فمنذ توحيد هذه البلاد على يدي الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن وعلاقة حكامنا بالشعب، علاقة الأسرة الواحدة.

وتابع أمير منطقة القصيم: سمو ولي العهد من القامات القيادية التي تشرف على جميع التفاصيل في أعمال الدولة ويتابعها متابعة دقيقة ومباشرة مع الوزراء والمسؤولين ويعمل بصمت مؤثراً خدمة دينه ومليكه ووطنه، بعيداً عن الاضواء ويقود بفعالية ومهنية عالية لصالح ما يخدم الوطن الغالي بكل اقتدار.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,196
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,196
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,414
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,291

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة