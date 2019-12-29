المنتخب السعودي للشطرنج يشارك في بطولة العالم بموسكو على كأس "الملك سلمان"

يشارك المنتخب السعودي للشطرنج في بطولة العالم للشطرنج المقامة في العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة 25 إلى 30 ديسمبر، وتختتم على "كأس الملك سلمان"، وتبلغ جوائزها مليون دولار.

ودشن رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج رامي الطاسان انطلاق البطولة بعد أن قام بتحريك أول قطعه لبطل العالم ماغنوس.

ويمثل بعثة المنتخب السعودي في البطولة خمسة لاعبين، هم: أحمد الغامدي وعبدالرحمن المسرحي وحمود الشمري وحسن المطيري وأحمد الثبيتي، إضافة لمدرب المنتخب محمد حدوش، والحكم السعودي عبدالله خياط المشارك مع لجنة الحكام في بطولة العالم.

وشهد حفل افتتاح بطولة العالم رسالة افتتاحية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شكر فيها إقامة بطولة الملك سلمان، متمنيًا خلال كلمته التوفيق لكل اللاعبين المشاركين الذين بلغوا قرابة 205 لاعبين من الجنسين من دول عدة.

من جانبه، ألقى رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج رامي الطاسان كلمة في حفل الافتتاح، أبرز فيها الدعم الذي تجده رياضة الشطرنج في السعودية.