النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الداخلية" تؤجل موعد تحكيم "تحدي أبشر" ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا

قالت: سيستمر استقبال طلبات المشاركة.. ويعلن عن الموعد الجديد في وقت لاحق

أعلنت وزارة الداخلية عن تأجيل موعد تحكيم مشاركات " تحدي أبشر"، الذي كان من المقرر إقامته في يوم السبت 11 شعبان 1441هـ، الموافق 4 إبريل 2020م، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد في وقت لاحق - بإذن الله -.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أنه سيتم الاستمرار في استقبال طلبات المشاركة سواء من مشاركين جدد لم يتسن لهم التقديم من قبل، أو ممن سبق لهم المشاركة بفكرة ويرغبون في تقديم أفكار أخرى.

ويأتي هذا التأجيل تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات المختصة بالمملكة، وذلك في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره.

وزارة الداخلية تحكيم مشاركات تحدي أبشر تحدي أبشر أبشر فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الداخلية" تؤجل موعد تحكيم "تحدي أبشر" ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا
سبق

أعلنت وزارة الداخلية عن تأجيل موعد تحكيم مشاركات " تحدي أبشر"، الذي كان من المقرر إقامته في يوم السبت 11 شعبان 1441هـ، الموافق 4 إبريل 2020م، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد في وقت لاحق - بإذن الله -.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أنه سيتم الاستمرار في استقبال طلبات المشاركة سواء من مشاركين جدد لم يتسن لهم التقديم من قبل، أو ممن سبق لهم المشاركة بفكرة ويرغبون في تقديم أفكار أخرى.

ويأتي هذا التأجيل تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات المختصة بالمملكة، وذلك في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
11:21 PM

"الداخلية" تؤجل موعد تحكيم "تحدي أبشر" ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا

قالت: سيستمر استقبال طلبات المشاركة.. ويعلن عن الموعد الجديد في وقت لاحق

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
4,193

أعلنت وزارة الداخلية عن تأجيل موعد تحكيم مشاركات " تحدي أبشر"، الذي كان من المقرر إقامته في يوم السبت 11 شعبان 1441هـ، الموافق 4 إبريل 2020م، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد في وقت لاحق - بإذن الله -.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أنه سيتم الاستمرار في استقبال طلبات المشاركة سواء من مشاركين جدد لم يتسن لهم التقديم من قبل، أو ممن سبق لهم المشاركة بفكرة ويرغبون في تقديم أفكار أخرى.

ويأتي هذا التأجيل تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات المختصة بالمملكة، وذلك في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,282
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,648
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,544
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,601

المقالات

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة