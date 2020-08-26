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الشركة الوطنية للإسكان توقّع مذكرة مع الهيئة السعودية للمهندسين

تهدف إلى الاستفادة من الخبرات المشتركة وتبادل الاستشارات والمعلومات

وقّعت الشركة الوطنية للإسكان NHC مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمهندسين، في إطار جهود مشتركة لتطوير هندسة الإنشاءات وتمكين المهندسين السعوديين الشباب من الفرص الوظيفية المتاحة في قطاعات البناء والتشييد والمشاريع العقارية المشتركة مع القطاع الخاص.

وحضر توقيع الاتفاق الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، والأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان بن حبيتر الشمري.

وتهدف الاتفاقية بين الشركة الوطنية للإسكان وهيئة المهندسين للاستفادة من الخبرات المشتركة وتبادل الاستشارات والمعلومات بما يسهم في الارتقاء بالعمل الهندسي في المشاريع العقارية، وتنظيم البرامج التدريبية لتطوير المهارات الفنية والعملية للمهندسين.

وتهدف كذلك للتعريف بمشاريع الشركة الوطنية للإسكان وجهودها لتطوير القطاع السكني، من خلال المؤتمرات العقارية التي تعقدها هيئة المهندسين، وتتيح فتح آفاق جديدة لتنظيم مسابقات لأفضل التصاميم وتقنيات البناء الحديث وابتكار حلول مساكن مستدامة ميسورة التكاليف.

وعبّر "البطي" عن سعادته بهذه الاتفاقية التي تندرج تحت توجه الشركة لعقد شراكات فاعلة مع الجهات ذات العلاقة، مشيرا لجدوى الشراكة مع هيئة المهندسين في إتاحة الفرص لتطوير وتأهيل الكوادر الهندسية وزيادة مشاركتهم في تنفيذ وتطوير المشاريع السكنية التي تنفذها الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يمثل عنصر جذب إضافي للعملاء ناحية مشاريع الشركة العقارية والمجمعات السكنية الحديثة.

بدوره، ثمّن "الشمري" هذه الخطوة وأهميتها في فتح آفاق جديدة من التعاون بين الهيئة والوطنية للإسكان كشركة تعنى بتطوير قطاع الإسكان وتوفير حلول سكنية تلبي احتياجات المواطنين.

وأشار إلى مكاسب مشتركة تتحقق بتوطين المهن الهندسية في قطاع الإنشاءات، وإتاحة الفرص للمهندسين الشباب لإبراز مهاراتهم في التصميم والتنفيذ، مما يدفع بقطاع التشييد والبناء نحو آفاق حديثة تنسجم مع موروث البناء لدى المجتمع السعودي.

الشركة الوطنية للإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشركة الوطنية للإسكان توقّع مذكرة مع الهيئة السعودية للمهندسين
سبق

وقّعت الشركة الوطنية للإسكان NHC مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمهندسين، في إطار جهود مشتركة لتطوير هندسة الإنشاءات وتمكين المهندسين السعوديين الشباب من الفرص الوظيفية المتاحة في قطاعات البناء والتشييد والمشاريع العقارية المشتركة مع القطاع الخاص.

وحضر توقيع الاتفاق الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، والأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان بن حبيتر الشمري.

وتهدف الاتفاقية بين الشركة الوطنية للإسكان وهيئة المهندسين للاستفادة من الخبرات المشتركة وتبادل الاستشارات والمعلومات بما يسهم في الارتقاء بالعمل الهندسي في المشاريع العقارية، وتنظيم البرامج التدريبية لتطوير المهارات الفنية والعملية للمهندسين.

وتهدف كذلك للتعريف بمشاريع الشركة الوطنية للإسكان وجهودها لتطوير القطاع السكني، من خلال المؤتمرات العقارية التي تعقدها هيئة المهندسين، وتتيح فتح آفاق جديدة لتنظيم مسابقات لأفضل التصاميم وتقنيات البناء الحديث وابتكار حلول مساكن مستدامة ميسورة التكاليف.

وعبّر "البطي" عن سعادته بهذه الاتفاقية التي تندرج تحت توجه الشركة لعقد شراكات فاعلة مع الجهات ذات العلاقة، مشيرا لجدوى الشراكة مع هيئة المهندسين في إتاحة الفرص لتطوير وتأهيل الكوادر الهندسية وزيادة مشاركتهم في تنفيذ وتطوير المشاريع السكنية التي تنفذها الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يمثل عنصر جذب إضافي للعملاء ناحية مشاريع الشركة العقارية والمجمعات السكنية الحديثة.

بدوره، ثمّن "الشمري" هذه الخطوة وأهميتها في فتح آفاق جديدة من التعاون بين الهيئة والوطنية للإسكان كشركة تعنى بتطوير قطاع الإسكان وتوفير حلول سكنية تلبي احتياجات المواطنين.

وأشار إلى مكاسب مشتركة تتحقق بتوطين المهن الهندسية في قطاع الإنشاءات، وإتاحة الفرص للمهندسين الشباب لإبراز مهاراتهم في التصميم والتنفيذ، مما يدفع بقطاع التشييد والبناء نحو آفاق حديثة تنسجم مع موروث البناء لدى المجتمع السعودي.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
02:31 PM

الشركة الوطنية للإسكان توقّع مذكرة مع الهيئة السعودية للمهندسين

تهدف إلى الاستفادة من الخبرات المشتركة وتبادل الاستشارات والمعلومات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت الشركة الوطنية للإسكان NHC مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمهندسين، في إطار جهود مشتركة لتطوير هندسة الإنشاءات وتمكين المهندسين السعوديين الشباب من الفرص الوظيفية المتاحة في قطاعات البناء والتشييد والمشاريع العقارية المشتركة مع القطاع الخاص.

وحضر توقيع الاتفاق الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، والأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان بن حبيتر الشمري.

وتهدف الاتفاقية بين الشركة الوطنية للإسكان وهيئة المهندسين للاستفادة من الخبرات المشتركة وتبادل الاستشارات والمعلومات بما يسهم في الارتقاء بالعمل الهندسي في المشاريع العقارية، وتنظيم البرامج التدريبية لتطوير المهارات الفنية والعملية للمهندسين.

وتهدف كذلك للتعريف بمشاريع الشركة الوطنية للإسكان وجهودها لتطوير القطاع السكني، من خلال المؤتمرات العقارية التي تعقدها هيئة المهندسين، وتتيح فتح آفاق جديدة لتنظيم مسابقات لأفضل التصاميم وتقنيات البناء الحديث وابتكار حلول مساكن مستدامة ميسورة التكاليف.

وعبّر "البطي" عن سعادته بهذه الاتفاقية التي تندرج تحت توجه الشركة لعقد شراكات فاعلة مع الجهات ذات العلاقة، مشيرا لجدوى الشراكة مع هيئة المهندسين في إتاحة الفرص لتطوير وتأهيل الكوادر الهندسية وزيادة مشاركتهم في تنفيذ وتطوير المشاريع السكنية التي تنفذها الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يمثل عنصر جذب إضافي للعملاء ناحية مشاريع الشركة العقارية والمجمعات السكنية الحديثة.

بدوره، ثمّن "الشمري" هذه الخطوة وأهميتها في فتح آفاق جديدة من التعاون بين الهيئة والوطنية للإسكان كشركة تعنى بتطوير قطاع الإسكان وتوفير حلول سكنية تلبي احتياجات المواطنين.

وأشار إلى مكاسب مشتركة تتحقق بتوطين المهن الهندسية في قطاع الإنشاءات، وإتاحة الفرص للمهندسين الشباب لإبراز مهاراتهم في التصميم والتنفيذ، مما يدفع بقطاع التشييد والبناء نحو آفاق حديثة تنسجم مع موروث البناء لدى المجتمع السعودي.

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