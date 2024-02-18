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"الماطرة" في يومها الرابع .. المسند: زخات متفرقة على هذه المناطق

قال: رياح جنوبية غربية دافئة قد تثير بعض #الغبار على الوسط

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تهطل زخات مطرية متفرقة على أجزاءٍ من مناطق عدة اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الحالة الماطرة وفي يومها الرابع متوقع أن تهطل زخات مطرية متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: #حائل #الحدود_الشمالية #الجوف، إضافة إلى #الكويت.

وأضاف: متوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية الدافئة التي قد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة في الغرب وغرب الوسط.

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"الماطرة" في يومها الرابع .. المسند: زخات متفرقة على هذه المناطق
سبق

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تهطل زخات مطرية متفرقة على أجزاءٍ من مناطق عدة اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الحالة الماطرة وفي يومها الرابع متوقع أن تهطل زخات مطرية متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: #حائل #الحدود_الشمالية #الجوف، إضافة إلى #الكويت.

وأضاف: متوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية الدافئة التي قد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة في الغرب وغرب الوسط.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
08:22 AM

"الماطرة" في يومها الرابع .. المسند: زخات متفرقة على هذه المناطق

قال: رياح جنوبية غربية دافئة قد تثير بعض #الغبار على الوسط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تهطل زخات مطرية متفرقة على أجزاءٍ من مناطق عدة اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الحالة الماطرة وفي يومها الرابع متوقع أن تهطل زخات مطرية متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: #حائل #الحدود_الشمالية #الجوف، إضافة إلى #الكويت.

وأضاف: متوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية الدافئة التي قد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة في الغرب وغرب الوسط.

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