السنغالي "جلو" الأول على قارة إفريقيا في القرآن الكريم.. تعرف على أمنيته وطموحه

أبهر 100 ألف متفرج وخرّ ساجدًا أمام الوزير "آل الشيخ" والرئيس التنزاني

انبهر أكثر من 100 ألف متفرج من ردة فعل القارئ "محمد المجتبي جلو" ممثل دولة السنغال في مسابقة إفريقيا الكبرى للقرآن الكريم؛ والتي أُقيمت في العاصمة التنزانية دار السلام عندما خرّ ساجدًا لحظة إعلان فوزه أمام الرئيس "جون ماجوفولي"، برعاية السعودية، وحضور الشيخ صالح آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

ويقول "جلو"، الفائز بـ10 آلاف دولار: "شاركت بترشيح من شيخي الدكتور محمد حبيب الله في السنغال وبعد مراجعة القرآن الكريم لمدة طويلة وصلنا إلى تنزانيا قبل المسابقة بيوم واحد للمشاركة".

ويضيف: "كل توقعاتي كانت تنصب حول أنني سوف أحصل على مراكز متقدمة بمشيئة الله، ولكن المركز الأول لم يكن بخلدي، وهذا بحق مفاجأة من الله تبارك الله وتعالى وأحمد الله على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة".

والشاب السنغالي محمد المجتبي ذو الـ21 عامًا، يتحدث اللغة العربية بطلاقة ويحفظ القرآن منذ سن العاشرة من عمره، وحاصل على الشهادة الثانوية، وأمنيته القبول بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، حيث ينتظر نتيجة القبول على أحر من الجمر بعد شهر رمضان المبارك وهو إعلان النتائج.

وعن طموحه قال: "أطمح بأن أكون قارئًا للقرآن عالمًا بالقراءات كلها، جامعًا لها، وأن أحفظ المتن القرآنية".

ولفت الفائز بالمركز الأول إلى أن والديه كانا من أشد الداعمين له أثناء مراحل حفظه للقرآن الكريم منذ طفولته، وما زالا يقدمان له كل شيء.