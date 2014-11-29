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الربيعة: ما زلنا نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة

قال: نؤكّد على ضرورة مواصلة الالتزام لحين إعلان تعافي آخر حالة

أكّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن المملكة حققت نجاحاً كبيراً في السيطرة على فيروس كورونا.

وقال الربيعة، في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "الحمد لله ما زلنا نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة، حيث نشهد نزولاً في عدد الإصابات، وهذا نتيجة الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- ثم وعي والتزام المجتمع".

وأضاف: "نؤكّد على ضرورة مواصلة الالتزام لحين إعلان تعافي آخر حالة، بإذن الله تعالى".

وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الربيعة: ما زلنا نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة
سبق

أكّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن المملكة حققت نجاحاً كبيراً في السيطرة على فيروس كورونا.

وقال الربيعة، في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "الحمد لله ما زلنا نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة، حيث نشهد نزولاً في عدد الإصابات، وهذا نتيجة الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- ثم وعي والتزام المجتمع".

وأضاف: "نؤكّد على ضرورة مواصلة الالتزام لحين إعلان تعافي آخر حالة، بإذن الله تعالى".

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
08:44 AM

الربيعة: ما زلنا نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة

قال: نؤكّد على ضرورة مواصلة الالتزام لحين إعلان تعافي آخر حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن المملكة حققت نجاحاً كبيراً في السيطرة على فيروس كورونا.

وقال الربيعة، في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "الحمد لله ما زلنا نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة، حيث نشهد نزولاً في عدد الإصابات، وهذا نتيجة الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- ثم وعي والتزام المجتمع".

وأضاف: "نؤكّد على ضرورة مواصلة الالتزام لحين إعلان تعافي آخر حالة، بإذن الله تعالى".

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