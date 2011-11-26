المدينة المنورة.. "النقل" تحذر سالكي هذه الطرق من أمطار غزيرة
طالبت قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة لسلامتهم
نبه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة سالكي طريق المهد- عفيف وطريق المهد- حفر_كشب من هطولات مطرية غزيرة، وطالبت قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر، وتهدئة السرعة؛ نظرًا لوجود حالة أمطار.
وقال عبر حسابه في "تويتر": تنبيه لمستخدمي طريق #المهد / #عفيف وطريق #المهد / #حفر_كشب بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار على الطريق. لسلامتكم جرى التنويه.
وزارة النقل
المدينة المنورة
المدينة المنورة.. "النقل" تحذر سالكي هذه الطرق من أمطار غزيرة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-11-26
نبه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة سالكي طريق المهد- عفيف وطريق المهد- حفر_كشب من هطولات مطرية غزيرة، وطالبت قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر، وتهدئة السرعة؛ نظرًا لوجود حالة أمطار.
وقال عبر حسابه في "تويتر": تنبيه لمستخدمي طريق #المهد / #عفيف وطريق #المهد / #حفر_كشب بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار على الطريق. لسلامتكم جرى التنويه.
26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
03:05 PM
المدينة المنورة.. "النقل" تحذر سالكي هذه الطرق من أمطار غزيرة
طالبت قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة لسلامتهم
نبه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة سالكي طريق المهد- عفيف وطريق المهد- حفر_كشب من هطولات مطرية غزيرة، وطالبت قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر، وتهدئة السرعة؛ نظرًا لوجود حالة أمطار.
وقال عبر حسابه في "تويتر": تنبيه لمستخدمي طريق #المهد / #عفيف وطريق #المهد / #حفر_كشب بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار على الطريق. لسلامتكم جرى التنويه.