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محمية الملك سلمان تعقد ورشة عمل مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعية (IUCN)

تهدف إلى تحقيق مستهدفات هيئة الحياة الفطرية لحفظ واستعادة التوازن البيئي

عقدت محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية ورشة عمل مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، اليوم الخميس 1443/4/13 هـ الموافق 2021/11/18م، وذلك عبر الاتصال المرئي بمقر محمية الملك سلمان الملكية بالرياض.

وتفصيلاً، تهدف الورشة إلى تحقيق مستهدفات هيئة الحياة الفطرية بدعم وتمكين العمل القائم في الحفظ واستعادة التوازن البيئي، ودعم تنفيذ إدارة واستعادة الطبيعة البرية في مناطقها المحمية من خلال قائمة الاتحاد الخضراء للمناطق المحمية وكذلك تفعيل الشراكات مع المنظمات الدولية الرائدة في مجال العمل البيئي.

وتناولت الورشة عدداً من الموضوعات في مقدمتها الخطة الزمنية للتعاون المشترك، فيما عرّفت محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بأهدافها المتعددة لحفظ البيئة وتنمية الغطاء الأخضر وتأهيل الموائل الطبيعية واستعادة التوازن البيئي، وتمت مناقشة المتطلبات لحفظ البيئة، وأنواع الحماية وفقاً معايير ومنهجيات الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

واستعرض الاجتماع، الرؤية المستقبلية لمشاركة المحمية في القائمة الخضراء للاتحاد والقوائم التابعة التي تعزز أعمال المحمية في إعادة التوازن البيئي.

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محمية الملك سلمان تعقد ورشة عمل مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعية (IUCN)
سبق

عقدت محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية ورشة عمل مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، اليوم الخميس 1443/4/13 هـ الموافق 2021/11/18م، وذلك عبر الاتصال المرئي بمقر محمية الملك سلمان الملكية بالرياض.

وتفصيلاً، تهدف الورشة إلى تحقيق مستهدفات هيئة الحياة الفطرية بدعم وتمكين العمل القائم في الحفظ واستعادة التوازن البيئي، ودعم تنفيذ إدارة واستعادة الطبيعة البرية في مناطقها المحمية من خلال قائمة الاتحاد الخضراء للمناطق المحمية وكذلك تفعيل الشراكات مع المنظمات الدولية الرائدة في مجال العمل البيئي.

وتناولت الورشة عدداً من الموضوعات في مقدمتها الخطة الزمنية للتعاون المشترك، فيما عرّفت محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بأهدافها المتعددة لحفظ البيئة وتنمية الغطاء الأخضر وتأهيل الموائل الطبيعية واستعادة التوازن البيئي، وتمت مناقشة المتطلبات لحفظ البيئة، وأنواع الحماية وفقاً معايير ومنهجيات الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

واستعرض الاجتماع، الرؤية المستقبلية لمشاركة المحمية في القائمة الخضراء للاتحاد والقوائم التابعة التي تعزز أعمال المحمية في إعادة التوازن البيئي.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
10:27 PM

محمية الملك سلمان تعقد ورشة عمل مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعية (IUCN)

تهدف إلى تحقيق مستهدفات هيئة الحياة الفطرية لحفظ واستعادة التوازن البيئي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية ورشة عمل مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، اليوم الخميس 1443/4/13 هـ الموافق 2021/11/18م، وذلك عبر الاتصال المرئي بمقر محمية الملك سلمان الملكية بالرياض.

وتفصيلاً، تهدف الورشة إلى تحقيق مستهدفات هيئة الحياة الفطرية بدعم وتمكين العمل القائم في الحفظ واستعادة التوازن البيئي، ودعم تنفيذ إدارة واستعادة الطبيعة البرية في مناطقها المحمية من خلال قائمة الاتحاد الخضراء للمناطق المحمية وكذلك تفعيل الشراكات مع المنظمات الدولية الرائدة في مجال العمل البيئي.

وتناولت الورشة عدداً من الموضوعات في مقدمتها الخطة الزمنية للتعاون المشترك، فيما عرّفت محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بأهدافها المتعددة لحفظ البيئة وتنمية الغطاء الأخضر وتأهيل الموائل الطبيعية واستعادة التوازن البيئي، وتمت مناقشة المتطلبات لحفظ البيئة، وأنواع الحماية وفقاً معايير ومنهجيات الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

واستعرض الاجتماع، الرؤية المستقبلية لمشاركة المحمية في القائمة الخضراء للاتحاد والقوائم التابعة التي تعزز أعمال المحمية في إعادة التوازن البيئي.

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