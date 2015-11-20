جوجل تطلق تحديثات تغير طريقة تعاملك مع خدمات الرسائل القصيرة

ينتظر أن تحتوي على مختلف التنبيهات والإشعارات الأخرى

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية أطلقت تحديثات لخدمات الرسائل النصية القصيرة، ستغير من طريق التعامل معه بصورة كلية.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن جوجل جعلت من تحديثاتها تحسن تجربة المراسلة على أجهزة أندرويد، بصورة أشبه بخدمة "آي ميسج" الموجودة على هواتف "آيفون".

ويعمل التحديث على تقنية تتمثل في حال إرسال مستخدم "آيفون" رسالة على هاتف "أندرويد"، فيتم إجراء المحادثات بنفس الطريقة المتبعة عبر تقنية "آي ميسج" على هواتف "آيفون"، ويمكن إرسال ردود الأفعال والرموز التعبيرية، ومختلف الرسائل الأخرى.

كما ستحتوي رسائل جوجل الذكية على مختلف التنبيهات والإشعارات الأخرى، مثل تذكيرك بعيد ميلاد صديقك أو جهة الاتصال الخاصة بك.