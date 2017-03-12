النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إذا أردت البقاء في المنزل وقاية من "كورونا".. ما هي المؤن التي عليك تخزينها؟

حسب نصيحة مراكز مكافحة الأمراض بأمريكا

تنصح مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة بضرورة تخزين المؤن في حال كان الشخص أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد؛ بسبب فيروس "كورونا"، بحسب موقعها الرسمي.

ويتضمّن هؤلاء الأشخاص الأفراد الكبار في السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة خطيرة مثل مرض القلب، وداء السكري، وأمراض الرئة.

وتنقل شبكة "CNN" عن موقع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية، أنه يجب على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس تخزين المؤن من الأدوية الضرورية بالنسبة إليهم في حال حاجتهم إلى البقاء في منازلهم لفترة.

ويجب على المرء التأكد من توفر الأدوية والإمدادات الطبية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، والتي تعالج الحمى، وأعراضاً أخرى.

ويُنصح أيضاً بشراء ما يكفي من الأدوات المنزلية، والسلع من البقالة.

وعندما يتعلق الأمر بالأفراد الذين يقدمون العناية للأفراد الكبار في السن، فيجب عليهم الحرص على تخزين المواد الغذائية غير القابلة للتلف؛ وذلك من أجل التقليل من حاجتهم للخروج والتسوق في المتاجر، بحسب ما ذكره الموقع.

فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة

الرئيسية/ محطات

اعلان
إذا أردت البقاء في المنزل وقاية من "كورونا".. ما هي المؤن التي عليك تخزينها؟
سبق

تنصح مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة بضرورة تخزين المؤن في حال كان الشخص أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد؛ بسبب فيروس "كورونا"، بحسب موقعها الرسمي.

ويتضمّن هؤلاء الأشخاص الأفراد الكبار في السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة خطيرة مثل مرض القلب، وداء السكري، وأمراض الرئة.

وتنقل شبكة "CNN" عن موقع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية، أنه يجب على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس تخزين المؤن من الأدوية الضرورية بالنسبة إليهم في حال حاجتهم إلى البقاء في منازلهم لفترة.

ويجب على المرء التأكد من توفر الأدوية والإمدادات الطبية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، والتي تعالج الحمى، وأعراضاً أخرى.

ويُنصح أيضاً بشراء ما يكفي من الأدوات المنزلية، والسلع من البقالة.

وعندما يتعلق الأمر بالأفراد الذين يقدمون العناية للأفراد الكبار في السن، فيجب عليهم الحرص على تخزين المواد الغذائية غير القابلة للتلف؛ وذلك من أجل التقليل من حاجتهم للخروج والتسوق في المتاجر، بحسب ما ذكره الموقع.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
12:13 PM

إذا أردت البقاء في المنزل وقاية من "كورونا".. ما هي المؤن التي عليك تخزينها؟

حسب نصيحة مراكز مكافحة الأمراض بأمريكا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
9,226

تنصح مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة بضرورة تخزين المؤن في حال كان الشخص أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد؛ بسبب فيروس "كورونا"، بحسب موقعها الرسمي.

ويتضمّن هؤلاء الأشخاص الأفراد الكبار في السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة خطيرة مثل مرض القلب، وداء السكري، وأمراض الرئة.

وتنقل شبكة "CNN" عن موقع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية، أنه يجب على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس تخزين المؤن من الأدوية الضرورية بالنسبة إليهم في حال حاجتهم إلى البقاء في منازلهم لفترة.

ويجب على المرء التأكد من توفر الأدوية والإمدادات الطبية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، والتي تعالج الحمى، وأعراضاً أخرى.

ويُنصح أيضاً بشراء ما يكفي من الأدوات المنزلية، والسلع من البقالة.

وعندما يتعلق الأمر بالأفراد الذين يقدمون العناية للأفراد الكبار في السن، فيجب عليهم الحرص على تخزين المواد الغذائية غير القابلة للتلف؛ وذلك من أجل التقليل من حاجتهم للخروج والتسوق في المتاجر، بحسب ما ذكره الموقع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,188
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,418
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,371
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,398

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة