"البريد" يقدم مجموعة من الخدمات لـ 133 جهة حكومية خلال الحج

لتوصيل الرسائل والطرود فيما بينها.. وخدمة ضيوف الرحمن

أكمل البريد السعودي "سبل" استعداداته لموسم حج هذا العام بدءاً من تفعيل "مركز أعمال الحج والعمرة" بإشراف من رئيس المؤسسة المهندس آنف بن أحمد أبانمي.

ويعمل المركز بشكل استراتيجي ومتكامل بين جميع القطاعات والإدارات داخل "سبل" لضمان العمل على تقديم أفضل الخدمات البريدية اللوجستية للجهات الحكومية وضيوف بيت الله الحرام بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال تواجدهم طوال موسم الحج، مع ضمان اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات الحكومة الريدة لجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بخدمة حجاج بيت الله الحرام وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهوله.

ويقوم البريد السعودي بدوره وواجبه كمشغل وطني وضمن العناصر الأساسية في المنظومة الوطنية المتكاملة التي تخدم حجاج بيت الله بفريق عمل متكامل من موظفي سبل وتحت إشراف مركز أعمال الحج والعمرة يعملون في الميدان وفي المكاتب والفروع لخدمة جميع الجهات الحكومية وخدمة ضيوف الرحمن، مجهزين بوسائل كالمركبات والدراجات النارية لسرعة الوصول ضمن المشاعر وعلى مدار الساعة.

ويقدم البريد السعودي مجموعة من الخدمات لأكثر من 133 جهة حكومية مشاركة خلال موسم حج هذا العام من خلال خدمات البريد الرسمي ذات الموثوقية العالية لتوصيل الرسائل والطرود بين الجهات الحكومية، وكذلك خدمة ضيوف الرحمن والأفراد.

يأتي ذلك من خلال ثلاثة فروع داخل المشاعر المقدسة وفرعين متحركة SPL GO يقدمان مجموعة من المنتجات والخدمات البريدية اللوجستية المتخصصة منها خدمة "حج بلا حقيبة", حيث يتم توصيل حقيبة كهدية تصل الحاج إلى مدينته "قبل الحج" وكذلك خدمة توصيل حقيبة الحاج من المشاعر المقدسة إلى أقرب فرع للبريد السعودي بمدينته، إضافة لخدمة بيع سندات الهدي والأضاحي والفدية التي تهدف للتسهيل على الحجاج في أداء مناسكهم.