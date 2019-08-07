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شاهد.. مسجد التنعيم يكتسي بـ6 آلاف متر من الفرش الفاخر

الحجاج يثمنون جهود تطوير عمارة المسجد وتوفير الخدمات

كست وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مسجد التنعيم "مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها" بمكة المكرمة، بستة آلاف متر من الفرش الفاخر، قبل انتهاء المهلة التي حددها الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لفرش المسجد بشكل عاجل خلال ثلاثة أيام.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اللذين يؤكدان دوماً على ضرورة العناية والاهتمام ببيوت الله، لا سيما المساجد التي يرتادها المسلمون بكثرة، وما يتعلق بنسك الحج والعمرة، حيث إن حركة المعتمرين في المسجد ذهاباً وإياباً لا تتوقف طوال السنة، خاصة في وقت المواسم، وتظل أبوابه مفتوحةً على مدار الساعة.

وكان "آل الشيخ" قد وجه بتوفير الفرش لمسجد التنعيم بشكل عاجل وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، من قبل إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال المفروشات والانتهاء من كافة الأعمال قبل اكتمال وصول الحجاج لمكة المكرمة، حرصا من معاليه على تلمس احتياجات المساجد ولا سيما الكبرى التي لها مكانتها عند المسلمين ويرتادها الحجاج.

وأكد عدد من ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين عن شكرهم وثنائهم لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على عنايتهم ببيوت الله، سائلين الله ان يجزيهم خير الخير وأن يحفظ المملكة وأمنها واستقرارها.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوجيهات ومتابعة "آل الشيخ" أنهت فرش ما مجموعة 600 ألف متر مربع من الفرش الفاخر في مختلف مناطق ومحافظات المملكة في إطار برامجها للعناية بالمساجد إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مسجد التنعيم يكتسي بـ6 آلاف متر من الفرش الفاخر
سبق

كست وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مسجد التنعيم "مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها" بمكة المكرمة، بستة آلاف متر من الفرش الفاخر، قبل انتهاء المهلة التي حددها الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لفرش المسجد بشكل عاجل خلال ثلاثة أيام.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اللذين يؤكدان دوماً على ضرورة العناية والاهتمام ببيوت الله، لا سيما المساجد التي يرتادها المسلمون بكثرة، وما يتعلق بنسك الحج والعمرة، حيث إن حركة المعتمرين في المسجد ذهاباً وإياباً لا تتوقف طوال السنة، خاصة في وقت المواسم، وتظل أبوابه مفتوحةً على مدار الساعة.

وكان "آل الشيخ" قد وجه بتوفير الفرش لمسجد التنعيم بشكل عاجل وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، من قبل إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال المفروشات والانتهاء من كافة الأعمال قبل اكتمال وصول الحجاج لمكة المكرمة، حرصا من معاليه على تلمس احتياجات المساجد ولا سيما الكبرى التي لها مكانتها عند المسلمين ويرتادها الحجاج.

وأكد عدد من ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين عن شكرهم وثنائهم لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على عنايتهم ببيوت الله، سائلين الله ان يجزيهم خير الخير وأن يحفظ المملكة وأمنها واستقرارها.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوجيهات ومتابعة "آل الشيخ" أنهت فرش ما مجموعة 600 ألف متر مربع من الفرش الفاخر في مختلف مناطق ومحافظات المملكة في إطار برامجها للعناية بالمساجد إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
03:07 PM

شاهد.. مسجد التنعيم يكتسي بـ6 آلاف متر من الفرش الفاخر

الحجاج يثمنون جهود تطوير عمارة المسجد وتوفير الخدمات

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عبدالله العنزي - مكة المكرمة
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كست وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مسجد التنعيم "مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها" بمكة المكرمة، بستة آلاف متر من الفرش الفاخر، قبل انتهاء المهلة التي حددها الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لفرش المسجد بشكل عاجل خلال ثلاثة أيام.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اللذين يؤكدان دوماً على ضرورة العناية والاهتمام ببيوت الله، لا سيما المساجد التي يرتادها المسلمون بكثرة، وما يتعلق بنسك الحج والعمرة، حيث إن حركة المعتمرين في المسجد ذهاباً وإياباً لا تتوقف طوال السنة، خاصة في وقت المواسم، وتظل أبوابه مفتوحةً على مدار الساعة.

وكان "آل الشيخ" قد وجه بتوفير الفرش لمسجد التنعيم بشكل عاجل وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، من قبل إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال المفروشات والانتهاء من كافة الأعمال قبل اكتمال وصول الحجاج لمكة المكرمة، حرصا من معاليه على تلمس احتياجات المساجد ولا سيما الكبرى التي لها مكانتها عند المسلمين ويرتادها الحجاج.

وأكد عدد من ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين عن شكرهم وثنائهم لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على عنايتهم ببيوت الله، سائلين الله ان يجزيهم خير الخير وأن يحفظ المملكة وأمنها واستقرارها.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوجيهات ومتابعة "آل الشيخ" أنهت فرش ما مجموعة 600 ألف متر مربع من الفرش الفاخر في مختلف مناطق ومحافظات المملكة في إطار برامجها للعناية بالمساجد إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

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