"الحربي" يقدّم أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة إلى رئيس كوبا
نقل له تحيات خادم الحرمين الشريفين وولى عهده
قدّم فيصل بن فلاح الحربي أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا إلى الرئيس ميغيل دياز كانيل.
ونقل السفير الحربي للرئيس الكوبي خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وتمنياتهما لجمهورية كوبا المزيد من التقدم والازدهار.
من جانب آخر، أشاد الرئيس الكوبي بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، معربًا عن تقدير بلاده لمواقف المملكة الداعمة لجمهورية كوبا في المحافل الدولية.
"الحربي" يقدّم أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة إلى رئيس كوبا
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-09-08
قدّم فيصل بن فلاح الحربي أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا إلى الرئيس ميغيل دياز كانيل.
ونقل السفير الحربي للرئيس الكوبي خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وتمنياتهما لجمهورية كوبا المزيد من التقدم والازدهار.
من جانب آخر، أشاد الرئيس الكوبي بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، معربًا عن تقدير بلاده لمواقف المملكة الداعمة لجمهورية كوبا في المحافل الدولية.
08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
11:54 PM
"الحربي" يقدّم أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة إلى رئيس كوبا
قدّم فيصل بن فلاح الحربي أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا إلى الرئيس ميغيل دياز كانيل.
ونقل السفير الحربي للرئيس الكوبي خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وتمنياتهما لجمهورية كوبا المزيد من التقدم والازدهار.
من جانب آخر، أشاد الرئيس الكوبي بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، معربًا عن تقدير بلاده لمواقف المملكة الداعمة لجمهورية كوبا في المحافل الدولية.