"الحربي" يقدّم أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة إلى رئيس كوبا

نقل له تحيات خادم الحرمين الشريفين وولى عهده

قدّم فيصل بن فلاح الحربي أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا إلى الرئيس ميغيل دياز كانيل.

ونقل السفير الحربي للرئيس الكوبي خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وتمنياتهما لجمهورية كوبا المزيد من التقدم والازدهار.

من جانب آخر، أشاد الرئيس الكوبي بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، معربًا عن تقدير بلاده لمواقف المملكة الداعمة لجمهورية كوبا في المحافل الدولية.