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العراق.. فرض حظر شامل للتجول خلال عيد الفطر

أكد رئيس الوزراء على أهمية مضاعفة جهود التوعية الصحية

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، أنها قررت فرض حظر شامل للتجول في البلاد خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وورد في بيان عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، أن "حظر التجول الجزئي سيكون من الخامسة مساء وإلى الخامسة فجرًا، مع فرض حظر شامل خلال أيام العيد".

ووفق "روسيا اليوم": عقدت اللجنة اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي أكد "أهمية مضاعفة جهود التوعية الصحية في وسائل الإعلام كافة وزيادة بث النصائح والإرشادات الصحية ودعوة جميع وزارات الدولة ومؤسساتها؛ للمساهمة بهذا الجهد".

وشدد على "ضرورة حماية المواطنين من خطر الوباء، والالتزام التام بالوقاية الصحية؛ لمنع حصول زيادة في الإصابات".

العراق حظر التجول

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العراق.. فرض حظر شامل للتجول خلال عيد الفطر
سبق

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، أنها قررت فرض حظر شامل للتجول في البلاد خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وورد في بيان عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، أن "حظر التجول الجزئي سيكون من الخامسة مساء وإلى الخامسة فجرًا، مع فرض حظر شامل خلال أيام العيد".

ووفق "روسيا اليوم": عقدت اللجنة اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي أكد "أهمية مضاعفة جهود التوعية الصحية في وسائل الإعلام كافة وزيادة بث النصائح والإرشادات الصحية ودعوة جميع وزارات الدولة ومؤسساتها؛ للمساهمة بهذا الجهد".

وشدد على "ضرورة حماية المواطنين من خطر الوباء، والالتزام التام بالوقاية الصحية؛ لمنع حصول زيادة في الإصابات".

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
09:19 PM

العراق.. فرض حظر شامل للتجول خلال عيد الفطر

أكد رئيس الوزراء على أهمية مضاعفة جهود التوعية الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، أنها قررت فرض حظر شامل للتجول في البلاد خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وورد في بيان عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، أن "حظر التجول الجزئي سيكون من الخامسة مساء وإلى الخامسة فجرًا، مع فرض حظر شامل خلال أيام العيد".

ووفق "روسيا اليوم": عقدت اللجنة اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي أكد "أهمية مضاعفة جهود التوعية الصحية في وسائل الإعلام كافة وزيادة بث النصائح والإرشادات الصحية ودعوة جميع وزارات الدولة ومؤسساتها؛ للمساهمة بهذا الجهد".

وشدد على "ضرورة حماية المواطنين من خطر الوباء، والالتزام التام بالوقاية الصحية؛ لمنع حصول زيادة في الإصابات".

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