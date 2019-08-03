النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هيئة الرياضة": 1450 سيدة شاركن في الأسبوع الرياضي النسائي بالجوف

بلغ عدد الفعاليات 29 فعالية رياضية واجتماعية وثقافية وأدبية

اختتمت هيئة الرياضة -ممثلة بوكالة شؤون الشباب ومكتب الهيئة بالجوف- فعاليات الأسبوع الرياضي النسائي الأول بالجوف، برعاية حرم أمير منطقة الجوف الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله، الذي أُقيم على مدار أربعة أيام في نادي العروبة بسكاكا، واقتصر دخوله على الفتيات حفاظًا على خصوصيتهن، وتشجيعًا على ممارسة الرياضة.

وأوضحت المشرفة العامة على الأسبوع الرياضي عفاف الشمري أن البرنامج نُفذ خلاله تسع فعاليات رياضية مكررة يوميًّا، مثل الماراثون وكرة القدم وكرة السلة وتمارين الأيروبيك والزومبا التي نُفذت بجوار المسبح الأولمبي؛ ليضيف للتمارين طابعًا جميلاً، وكذلك ألعاب الدفاع عن النفس والكرة الطائرة والجمباز، بالتعاون مع أندية رياضية متخصصة.

وبيّنت أن عدد الحضور خلال الأسبوع الرياضي وصل إلى 1450 سيدة، شارك منهن 450 سيدة في النشاط الرياضي، وقام بتنظيم البرامج لهن 48 منظمة و125 متطوعة، وبلغ عدد الفعاليات 29 فعالية رياضية واجتماعية وثقافية وأدبية، وُزعت خلالها أكثر من 650 جائزة وهدية على المتنافسات والممارسات.

وأشارت إلى أن البرنامج حقق عددًا من الأهداف التي تنشدها هيئة الرياضة وإمارة المنطقة ممثلة بمكتب سمو أمير المنطقة، ومكتب تحقيق الرؤية، أهمها رفع عدد الممارسات للرياضة بالمنطقة، ونشر وتعزيز ثقافة وأهمية الرياضة النسائية، وتعزيز دور الشراكة؛ إذ تم توقيع شراكات مع 19 جهة، منها 10 جهات حكومية.

ورفعت الشمري شكرها وتقديرها للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، على إقامة الفعالية بالمنطقة. كما قدمت شكرها للأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، على دعمه القطاع الشبابي بالمنطقة، وللأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله على رعايتها البرنامج، ومتابعتها اليومية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هيئة الرياضة": 1450 سيدة شاركن في الأسبوع الرياضي النسائي بالجوف
سبق

اختتمت هيئة الرياضة -ممثلة بوكالة شؤون الشباب ومكتب الهيئة بالجوف- فعاليات الأسبوع الرياضي النسائي الأول بالجوف، برعاية حرم أمير منطقة الجوف الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله، الذي أُقيم على مدار أربعة أيام في نادي العروبة بسكاكا، واقتصر دخوله على الفتيات حفاظًا على خصوصيتهن، وتشجيعًا على ممارسة الرياضة.

وأوضحت المشرفة العامة على الأسبوع الرياضي عفاف الشمري أن البرنامج نُفذ خلاله تسع فعاليات رياضية مكررة يوميًّا، مثل الماراثون وكرة القدم وكرة السلة وتمارين الأيروبيك والزومبا التي نُفذت بجوار المسبح الأولمبي؛ ليضيف للتمارين طابعًا جميلاً، وكذلك ألعاب الدفاع عن النفس والكرة الطائرة والجمباز، بالتعاون مع أندية رياضية متخصصة.

وبيّنت أن عدد الحضور خلال الأسبوع الرياضي وصل إلى 1450 سيدة، شارك منهن 450 سيدة في النشاط الرياضي، وقام بتنظيم البرامج لهن 48 منظمة و125 متطوعة، وبلغ عدد الفعاليات 29 فعالية رياضية واجتماعية وثقافية وأدبية، وُزعت خلالها أكثر من 650 جائزة وهدية على المتنافسات والممارسات.

وأشارت إلى أن البرنامج حقق عددًا من الأهداف التي تنشدها هيئة الرياضة وإمارة المنطقة ممثلة بمكتب سمو أمير المنطقة، ومكتب تحقيق الرؤية، أهمها رفع عدد الممارسات للرياضة بالمنطقة، ونشر وتعزيز ثقافة وأهمية الرياضة النسائية، وتعزيز دور الشراكة؛ إذ تم توقيع شراكات مع 19 جهة، منها 10 جهات حكومية.

ورفعت الشمري شكرها وتقديرها للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، على إقامة الفعالية بالمنطقة. كما قدمت شكرها للأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، على دعمه القطاع الشبابي بالمنطقة، وللأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله على رعايتها البرنامج، ومتابعتها اليومية.

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
11:02 PM

"هيئة الرياضة": 1450 سيدة شاركن في الأسبوع الرياضي النسائي بالجوف

بلغ عدد الفعاليات 29 فعالية رياضية واجتماعية وثقافية وأدبية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
7
919

اختتمت هيئة الرياضة -ممثلة بوكالة شؤون الشباب ومكتب الهيئة بالجوف- فعاليات الأسبوع الرياضي النسائي الأول بالجوف، برعاية حرم أمير منطقة الجوف الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله، الذي أُقيم على مدار أربعة أيام في نادي العروبة بسكاكا، واقتصر دخوله على الفتيات حفاظًا على خصوصيتهن، وتشجيعًا على ممارسة الرياضة.

وأوضحت المشرفة العامة على الأسبوع الرياضي عفاف الشمري أن البرنامج نُفذ خلاله تسع فعاليات رياضية مكررة يوميًّا، مثل الماراثون وكرة القدم وكرة السلة وتمارين الأيروبيك والزومبا التي نُفذت بجوار المسبح الأولمبي؛ ليضيف للتمارين طابعًا جميلاً، وكذلك ألعاب الدفاع عن النفس والكرة الطائرة والجمباز، بالتعاون مع أندية رياضية متخصصة.

وبيّنت أن عدد الحضور خلال الأسبوع الرياضي وصل إلى 1450 سيدة، شارك منهن 450 سيدة في النشاط الرياضي، وقام بتنظيم البرامج لهن 48 منظمة و125 متطوعة، وبلغ عدد الفعاليات 29 فعالية رياضية واجتماعية وثقافية وأدبية، وُزعت خلالها أكثر من 650 جائزة وهدية على المتنافسات والممارسات.

وأشارت إلى أن البرنامج حقق عددًا من الأهداف التي تنشدها هيئة الرياضة وإمارة المنطقة ممثلة بمكتب سمو أمير المنطقة، ومكتب تحقيق الرؤية، أهمها رفع عدد الممارسات للرياضة بالمنطقة، ونشر وتعزيز ثقافة وأهمية الرياضة النسائية، وتعزيز دور الشراكة؛ إذ تم توقيع شراكات مع 19 جهة، منها 10 جهات حكومية.

ورفعت الشمري شكرها وتقديرها للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، على إقامة الفعالية بالمنطقة. كما قدمت شكرها للأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، على دعمه القطاع الشبابي بالمنطقة، وللأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله على رعايتها البرنامج، ومتابعتها اليومية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,190
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,454
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,503
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,526

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة