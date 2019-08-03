"هيئة الرياضة": 1450 سيدة شاركن في الأسبوع الرياضي النسائي بالجوف

بلغ عدد الفعاليات 29 فعالية رياضية واجتماعية وثقافية وأدبية

اختتمت هيئة الرياضة -ممثلة بوكالة شؤون الشباب ومكتب الهيئة بالجوف- فعاليات الأسبوع الرياضي النسائي الأول بالجوف، برعاية حرم أمير منطقة الجوف الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله، الذي أُقيم على مدار أربعة أيام في نادي العروبة بسكاكا، واقتصر دخوله على الفتيات حفاظًا على خصوصيتهن، وتشجيعًا على ممارسة الرياضة.

وأوضحت المشرفة العامة على الأسبوع الرياضي عفاف الشمري أن البرنامج نُفذ خلاله تسع فعاليات رياضية مكررة يوميًّا، مثل الماراثون وكرة القدم وكرة السلة وتمارين الأيروبيك والزومبا التي نُفذت بجوار المسبح الأولمبي؛ ليضيف للتمارين طابعًا جميلاً، وكذلك ألعاب الدفاع عن النفس والكرة الطائرة والجمباز، بالتعاون مع أندية رياضية متخصصة.

وبيّنت أن عدد الحضور خلال الأسبوع الرياضي وصل إلى 1450 سيدة، شارك منهن 450 سيدة في النشاط الرياضي، وقام بتنظيم البرامج لهن 48 منظمة و125 متطوعة، وبلغ عدد الفعاليات 29 فعالية رياضية واجتماعية وثقافية وأدبية، وُزعت خلالها أكثر من 650 جائزة وهدية على المتنافسات والممارسات.

وأشارت إلى أن البرنامج حقق عددًا من الأهداف التي تنشدها هيئة الرياضة وإمارة المنطقة ممثلة بمكتب سمو أمير المنطقة، ومكتب تحقيق الرؤية، أهمها رفع عدد الممارسات للرياضة بالمنطقة، ونشر وتعزيز ثقافة وأهمية الرياضة النسائية، وتعزيز دور الشراكة؛ إذ تم توقيع شراكات مع 19 جهة، منها 10 جهات حكومية.

ورفعت الشمري شكرها وتقديرها للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، على إقامة الفعالية بالمنطقة. كما قدمت شكرها للأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، على دعمه القطاع الشبابي بالمنطقة، وللأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله على رعايتها البرنامج، ومتابعتها اليومية.