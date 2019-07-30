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‏‫ليس طفلاً.. مرور جازان يكشف لـ"سبق" عن عُمْر قائد الكابرس المتهور

تسبَّب في وقوع حادث مروِّع بصبيا وراح ضحيته أحد سالكي الطريق

كشف مرور جازان لـ"سبق" عن عُمْر قائد مركبة الكابرس المتهور الذي تسبب في حادث مروِّع أمس الاثنين، موضحًا أنه في الـ 24 من العمر، ونافيًا في الوقت نفسه ما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بأنه طفل دون السن القانونية للقيادة.

وفي التفاصيل، كان مرور منطقة جازان قد نجح في التوصل للمركبة المتسببة في الحادث الشنيع وقائدها، الذي شهده طريق صبيا - جازان صباح أمس، ووثقه قائد مركبة أخرى سالكة الطريق نفسه عبر مقطع فيديو بسبب السرعة الجنونية؛ وراح ضحيته أحد سالكي الطريق.

وكشف مقطع الفيديو عن خروج مركبة من الاتجاه الأيمن إلى الأيسر مسرعة من بين السيارات، واحتكاكها بمركبة من نوع "هايلوكس" احتكاكًا بسيطًا؛ ما تسبب باختلال توازن المركبة، وارتطامها بعمود إنارة، واندفاعها باتجاه الطريق المقابل. وتبيَّن لاحقًا اصطدامها بمركبة في الطريق المقابل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‏‫ليس طفلاً.. مرور جازان يكشف لـ"سبق" عن عُمْر قائد الكابرس المتهور
سبق

كشف مرور جازان لـ"سبق" عن عُمْر قائد مركبة الكابرس المتهور الذي تسبب في حادث مروِّع أمس الاثنين، موضحًا أنه في الـ 24 من العمر، ونافيًا في الوقت نفسه ما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بأنه طفل دون السن القانونية للقيادة.

وفي التفاصيل، كان مرور منطقة جازان قد نجح في التوصل للمركبة المتسببة في الحادث الشنيع وقائدها، الذي شهده طريق صبيا - جازان صباح أمس، ووثقه قائد مركبة أخرى سالكة الطريق نفسه عبر مقطع فيديو بسبب السرعة الجنونية؛ وراح ضحيته أحد سالكي الطريق.

وكشف مقطع الفيديو عن خروج مركبة من الاتجاه الأيمن إلى الأيسر مسرعة من بين السيارات، واحتكاكها بمركبة من نوع "هايلوكس" احتكاكًا بسيطًا؛ ما تسبب باختلال توازن المركبة، وارتطامها بعمود إنارة، واندفاعها باتجاه الطريق المقابل. وتبيَّن لاحقًا اصطدامها بمركبة في الطريق المقابل.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
12:59 AM

‏‫ليس طفلاً.. مرور جازان يكشف لـ"سبق" عن عُمْر قائد الكابرس المتهور

تسبَّب في وقوع حادث مروِّع بصبيا وراح ضحيته أحد سالكي الطريق

A A A
قاسم الخبراني - جازان
10
16,561

كشف مرور جازان لـ"سبق" عن عُمْر قائد مركبة الكابرس المتهور الذي تسبب في حادث مروِّع أمس الاثنين، موضحًا أنه في الـ 24 من العمر، ونافيًا في الوقت نفسه ما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بأنه طفل دون السن القانونية للقيادة.

وفي التفاصيل، كان مرور منطقة جازان قد نجح في التوصل للمركبة المتسببة في الحادث الشنيع وقائدها، الذي شهده طريق صبيا - جازان صباح أمس، ووثقه قائد مركبة أخرى سالكة الطريق نفسه عبر مقطع فيديو بسبب السرعة الجنونية؛ وراح ضحيته أحد سالكي الطريق.

وكشف مقطع الفيديو عن خروج مركبة من الاتجاه الأيمن إلى الأيسر مسرعة من بين السيارات، واحتكاكها بمركبة من نوع "هايلوكس" احتكاكًا بسيطًا؛ ما تسبب باختلال توازن المركبة، وارتطامها بعمود إنارة، واندفاعها باتجاه الطريق المقابل. وتبيَّن لاحقًا اصطدامها بمركبة في الطريق المقابل.

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