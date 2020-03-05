النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصين: حصيلة وفيات فيروس كورونا تتجاوز الـ3000 حالة

اللجنة الوطنية تسجل 139 إصابة جديدة.. والإجمالي يصل 80.409

أفادت الصين بأن 31 شخصًا توفوا جراء فيروس كورونا المستجد؛ لتتجاوز الحصيلة الإجمالية حاجز الـ3000 حالة وفاة.

وسجلت اللجنة الوطنية للصحة أيضًا 139 إصابة جديدة، بارتفاع طفيف عن الـ119 إصابة في اليوم السابق؛ مما يرفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 80.409.

الصين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الصين: حصيلة وفيات فيروس كورونا تتجاوز الـ3000 حالة
سبق

أفادت الصين بأن 31 شخصًا توفوا جراء فيروس كورونا المستجد؛ لتتجاوز الحصيلة الإجمالية حاجز الـ3000 حالة وفاة.

وسجلت اللجنة الوطنية للصحة أيضًا 139 إصابة جديدة، بارتفاع طفيف عن الـ119 إصابة في اليوم السابق؛ مما يرفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 80.409.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
08:32 AM

الصين: حصيلة وفيات فيروس كورونا تتجاوز الـ3000 حالة

اللجنة الوطنية تسجل 139 إصابة جديدة.. والإجمالي يصل 80.409

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
1
1,181

أفادت الصين بأن 31 شخصًا توفوا جراء فيروس كورونا المستجد؛ لتتجاوز الحصيلة الإجمالية حاجز الـ3000 حالة وفاة.

وسجلت اللجنة الوطنية للصحة أيضًا 139 إصابة جديدة، بارتفاع طفيف عن الـ119 إصابة في اليوم السابق؛ مما يرفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 80.409.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,000
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,871
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,978
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,150

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة