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مدير سجون الشرقية يقلّد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة

قلد مدير السجون بالمنطقة الشرقية العميد عبدالله بن علي الفنجان، بحضور مساعده العميد محمد بن مشهور، ومدير الشؤون الإدارية العقيد عايض البقمي؛ عددًا من الضباط رتبهم الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم.

وشملت الترقية: مدير إدارة سجن محافظة القطيف العقيد سعد بن وازع القحطاني، ومدير مركز التوجيه والتحكم المقدم ماجد بن علي القحطاني، ومدير التأهيل والإصلاح بسجون المنطقة الشرقية المقدم عبدالجواد بن فرحان القرني.

وقدّم العميد "الفنجان" التهاني والتبريكات، للضباط المترقين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء المتواصل.

من جانبهم شكر الضباط المترقون، القيادة الرشيدة على هذه الثقة الملكية التي تعد حافزًا قويًّا على بذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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مدير سجون الشرقية يقلّد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة
سبق

قلد مدير السجون بالمنطقة الشرقية العميد عبدالله بن علي الفنجان، بحضور مساعده العميد محمد بن مشهور، ومدير الشؤون الإدارية العقيد عايض البقمي؛ عددًا من الضباط رتبهم الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم.

وشملت الترقية: مدير إدارة سجن محافظة القطيف العقيد سعد بن وازع القحطاني، ومدير مركز التوجيه والتحكم المقدم ماجد بن علي القحطاني، ومدير التأهيل والإصلاح بسجون المنطقة الشرقية المقدم عبدالجواد بن فرحان القرني.

وقدّم العميد "الفنجان" التهاني والتبريكات، للضباط المترقين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء المتواصل.

من جانبهم شكر الضباط المترقون، القيادة الرشيدة على هذه الثقة الملكية التي تعد حافزًا قويًّا على بذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
04:45 PM

مدير سجون الشرقية يقلّد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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قلد مدير السجون بالمنطقة الشرقية العميد عبدالله بن علي الفنجان، بحضور مساعده العميد محمد بن مشهور، ومدير الشؤون الإدارية العقيد عايض البقمي؛ عددًا من الضباط رتبهم الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم.

وشملت الترقية: مدير إدارة سجن محافظة القطيف العقيد سعد بن وازع القحطاني، ومدير مركز التوجيه والتحكم المقدم ماجد بن علي القحطاني، ومدير التأهيل والإصلاح بسجون المنطقة الشرقية المقدم عبدالجواد بن فرحان القرني.

وقدّم العميد "الفنجان" التهاني والتبريكات، للضباط المترقين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء المتواصل.

من جانبهم شكر الضباط المترقون، القيادة الرشيدة على هذه الثقة الملكية التي تعد حافزًا قويًّا على بذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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