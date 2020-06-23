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رياح نشطة وأتربة مُثارة وموجة حارة على مكة و6 من محافظاتها

تصل إلى أكثر من 48 درجة.. تدنٍ في الرؤية وتستمر حتى 5 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، منطقة مكة المكرّمة من نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، كذلك ارتفاع في درجات الحرارة إلى 48 أو أكثر، على محافظات جدة، والليث، والكامل، وبحرة، وخليص، ورابغ، تشمل الأجزاء الساحلية منها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رياح نشطة وأتربة مُثارة وموجة حارة على مكة و6 من محافظاتها
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، منطقة مكة المكرّمة من نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، كذلك ارتفاع في درجات الحرارة إلى 48 أو أكثر، على محافظات جدة، والليث، والكامل، وبحرة، وخليص، ورابغ، تشمل الأجزاء الساحلية منها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
10:12 AM

رياح نشطة وأتربة مُثارة وموجة حارة على مكة و6 من محافظاتها

تصل إلى أكثر من 48 درجة.. تدنٍ في الرؤية وتستمر حتى 5 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
2
1,447

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، منطقة مكة المكرّمة من نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، كذلك ارتفاع في درجات الحرارة إلى 48 أو أكثر، على محافظات جدة، والليث، والكامل، وبحرة، وخليص، ورابغ، تشمل الأجزاء الساحلية منها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.

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