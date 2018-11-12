دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى: الجيل يكسب العروبة بثلاثية

في افتتاح الجولة 12 .. وغدًا أربعة لقاءات

تغلب فريق الجيل على نظيره العروبة بثلاثة أهداف دون رد في المواجهة التي جمعتهما اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن افتتاحية لقاءات الجولة الثانية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.

وارتفع رصيد الجيل إلى 17 نقطة بالمركز التاسع، فيما بقي العروبة عند رصيده الحالي 14 نقطة بالمركز الثالث عشر.

وتتواصل الجولة بأربعة لقاءات تقام مساء غد على النحو التالي:

الكوكب - النجوم

الطائي - النهضة

ضمك - القيصومة

هجر - نجران.

