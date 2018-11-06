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تنبيه متقدم لهطول أمطار على محافظتيْ الطائف وميسان

تصحب بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة وتجري السيول

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً يتضمن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، على محافظات الطائف وميسان ومراكزها في كل من: (الشفا، وبني سعد، والسيل الكبير، والأجزاء المجاورة لها).

ونبّهت إدارات الدفاع المدني بالمحافظات، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو على بوابة التوعية الوقائية.

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تنبيه متقدم لهطول أمطار على محافظتيْ الطائف وميسان
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً يتضمن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، على محافظات الطائف وميسان ومراكزها في كل من: (الشفا، وبني سعد، والسيل الكبير، والأجزاء المجاورة لها).

ونبّهت إدارات الدفاع المدني بالمحافظات، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو على بوابة التوعية الوقائية.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
01:09 PM

تنبيه متقدم لهطول أمطار على محافظتيْ الطائف وميسان

تصحب بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة وتجري السيول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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12,118

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً يتضمن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، على محافظات الطائف وميسان ومراكزها في كل من: (الشفا، وبني سعد، والسيل الكبير، والأجزاء المجاورة لها).

ونبّهت إدارات الدفاع المدني بالمحافظات، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو على بوابة التوعية الوقائية.

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