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"الصحة": تسجيل 137 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليرتفع إجمالي حالات الأمس إلى 327 حالة

"قضمة الصقيع".. أطباء يحذرون من أعراض جديدة لـ"كورونا" تظهر على الجلد

تزايدت في أوساط المرضى بالفيروس بأوروبا

حذر الاتحاد الفرنسي لأطباء الجلد من أن هناك أعراضاً جلدية قد تنبئ عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهذه الأعراض لم تكن بادية عند الانتشار الأول للوباء، لكن عدد الحالات التي ذكرت إصابتها بأعراض جلدية تزايد تضاعف في أوروبا وفرنسا على وجه الخصوص، حسب ما أوردت "الحرة" اليوم الأربعاء.

وبيّن أكثر من 400 طبيب أمراض جلدية في فرنسا، أن الأعراض التي أعلنها أكثر من مرة وعند مئات المصابين، تتعلق أساساً بظهور "قضمة الصقيع" على أطراف اليد والأرجل.

ولفت الأطباء الانتباه إلى ظهور علامة مفاجئة على الجلد عند عديد من المصابين بـ"كورونا" قبل أن تتأكد إصابتهم بالفيروس التاجي عبر الاختبار الخاص بـ"كوفيد 19".

وأشار الأطباء إلى علامات احمرار جلدية مفاجئة، قد تكون مؤلمة في بعض الأحيان كإحدى أبرز علامات الإصابة بكورونا.

فيروس كورونا الجديد

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"قضمة الصقيع".. أطباء يحذرون من أعراض جديدة لـ"كورونا" تظهر على الجلد
سبق

حذر الاتحاد الفرنسي لأطباء الجلد من أن هناك أعراضاً جلدية قد تنبئ عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهذه الأعراض لم تكن بادية عند الانتشار الأول للوباء، لكن عدد الحالات التي ذكرت إصابتها بأعراض جلدية تزايد تضاعف في أوروبا وفرنسا على وجه الخصوص، حسب ما أوردت "الحرة" اليوم الأربعاء.

وبيّن أكثر من 400 طبيب أمراض جلدية في فرنسا، أن الأعراض التي أعلنها أكثر من مرة وعند مئات المصابين، تتعلق أساساً بظهور "قضمة الصقيع" على أطراف اليد والأرجل.

ولفت الأطباء الانتباه إلى ظهور علامة مفاجئة على الجلد عند عديد من المصابين بـ"كورونا" قبل أن تتأكد إصابتهم بالفيروس التاجي عبر الاختبار الخاص بـ"كوفيد 19".

وأشار الأطباء إلى علامات احمرار جلدية مفاجئة، قد تكون مؤلمة في بعض الأحيان كإحدى أبرز علامات الإصابة بكورونا.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
04:34 PM

"قضمة الصقيع".. أطباء يحذرون من أعراض جديدة لـ"كورونا" تظهر على الجلد

تزايدت في أوساط المرضى بالفيروس بأوروبا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر الاتحاد الفرنسي لأطباء الجلد من أن هناك أعراضاً جلدية قد تنبئ عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهذه الأعراض لم تكن بادية عند الانتشار الأول للوباء، لكن عدد الحالات التي ذكرت إصابتها بأعراض جلدية تزايد تضاعف في أوروبا وفرنسا على وجه الخصوص، حسب ما أوردت "الحرة" اليوم الأربعاء.

وبيّن أكثر من 400 طبيب أمراض جلدية في فرنسا، أن الأعراض التي أعلنها أكثر من مرة وعند مئات المصابين، تتعلق أساساً بظهور "قضمة الصقيع" على أطراف اليد والأرجل.

ولفت الأطباء الانتباه إلى ظهور علامة مفاجئة على الجلد عند عديد من المصابين بـ"كورونا" قبل أن تتأكد إصابتهم بالفيروس التاجي عبر الاختبار الخاص بـ"كوفيد 19".

وأشار الأطباء إلى علامات احمرار جلدية مفاجئة، قد تكون مؤلمة في بعض الأحيان كإحدى أبرز علامات الإصابة بكورونا.

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