النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في أسبوع.. إصدار 2.371.441 تأشيرة عمرة

نحو 2.031.213 معتمرًا يصلون إلى المملكة

كشفت الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة، صدور 2.371.441 تأشيرة عمرة؛ وذلك منذ بدء موسم العمرة لهذا العام في غرة محرم 1441هـ، وحتى 29 من ربيع الثاني 1441هـ.

وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 2.031.213 معتمرًا؛ فيما سجلت الإحصاءات مغادرة 1.559.764 معتمرًا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

وأظهر مؤشر العمرة الأسبوعي مجموعة جوانب رئيسية تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدومًا لموسم العمرة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أداء مناسك العمرة.

وتنوع دخول المعتمرين إلى المملكة بين جميع المنافذ؛ حيث وصل عبر المنافذ الجوية 1.938.991 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 91.443 معتمرًا؛ بينما وصل 779 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدومًا فكانت بالترتيب: باكستان 495.270، تليها إندونيسيا 443.879، وثالثًا جاءت الهند 262.887، ثم ماليزيا 116.335، ومصر خامسًا بـ104.820 معتمرًا، وتأتي بعدها كل من: الجزائر 80.238، وتركيا 78.512، وبنجلاديش 73.142، والإمارات 46.370، والأردن 32.011 معتمرًا.

يُذكر أن وزارة الحج والعمرة قد أطلقت مؤخرًا برنامج "التأمين الشامل على المعتمرين من خارج المملكة" التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام لتسهيل رحلتهم الإيمانية، وتسريع معالجة أي مشكلة طارئة يمكن أن تحدث لهم لا سمح الله.

وأوضح وزير الحج والعمرة أن وثيقة التأمين الشامل على المعتمرين تعتبر إحدى المبادرات التي تقدّمها الوزارة التي تسعى إلى تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في تحسين تجربة المعتمرين وتمكينهم من أداء مناسك العمرة؛ من خلال إيجاد الحلول والمعالجات السريعة في سبيل أن يؤدي المعتمر نُسكه براحة وسهولة ويعود إلى بلاده بصحة وسلامة.

الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة موسم العمرة لهذا العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في أسبوع.. إصدار 2.371.441 تأشيرة عمرة
سبق

كشفت الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة، صدور 2.371.441 تأشيرة عمرة؛ وذلك منذ بدء موسم العمرة لهذا العام في غرة محرم 1441هـ، وحتى 29 من ربيع الثاني 1441هـ.

وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 2.031.213 معتمرًا؛ فيما سجلت الإحصاءات مغادرة 1.559.764 معتمرًا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

وأظهر مؤشر العمرة الأسبوعي مجموعة جوانب رئيسية تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدومًا لموسم العمرة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أداء مناسك العمرة.

وتنوع دخول المعتمرين إلى المملكة بين جميع المنافذ؛ حيث وصل عبر المنافذ الجوية 1.938.991 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 91.443 معتمرًا؛ بينما وصل 779 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدومًا فكانت بالترتيب: باكستان 495.270، تليها إندونيسيا 443.879، وثالثًا جاءت الهند 262.887، ثم ماليزيا 116.335، ومصر خامسًا بـ104.820 معتمرًا، وتأتي بعدها كل من: الجزائر 80.238، وتركيا 78.512، وبنجلاديش 73.142، والإمارات 46.370، والأردن 32.011 معتمرًا.

يُذكر أن وزارة الحج والعمرة قد أطلقت مؤخرًا برنامج "التأمين الشامل على المعتمرين من خارج المملكة" التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام لتسهيل رحلتهم الإيمانية، وتسريع معالجة أي مشكلة طارئة يمكن أن تحدث لهم لا سمح الله.

وأوضح وزير الحج والعمرة أن وثيقة التأمين الشامل على المعتمرين تعتبر إحدى المبادرات التي تقدّمها الوزارة التي تسعى إلى تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في تحسين تجربة المعتمرين وتمكينهم من أداء مناسك العمرة؛ من خلال إيجاد الحلول والمعالجات السريعة في سبيل أن يؤدي المعتمر نُسكه براحة وسهولة ويعود إلى بلاده بصحة وسلامة.

27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441
03:56 PM
اخر تعديل
27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441
05:19 PM

في أسبوع.. إصدار 2.371.441 تأشيرة عمرة

نحو 2.031.213 معتمرًا يصلون إلى المملكة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
444

كشفت الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة، صدور 2.371.441 تأشيرة عمرة؛ وذلك منذ بدء موسم العمرة لهذا العام في غرة محرم 1441هـ، وحتى 29 من ربيع الثاني 1441هـ.

وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 2.031.213 معتمرًا؛ فيما سجلت الإحصاءات مغادرة 1.559.764 معتمرًا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

وأظهر مؤشر العمرة الأسبوعي مجموعة جوانب رئيسية تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدومًا لموسم العمرة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أداء مناسك العمرة.

وتنوع دخول المعتمرين إلى المملكة بين جميع المنافذ؛ حيث وصل عبر المنافذ الجوية 1.938.991 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 91.443 معتمرًا؛ بينما وصل 779 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدومًا فكانت بالترتيب: باكستان 495.270، تليها إندونيسيا 443.879، وثالثًا جاءت الهند 262.887، ثم ماليزيا 116.335، ومصر خامسًا بـ104.820 معتمرًا، وتأتي بعدها كل من: الجزائر 80.238، وتركيا 78.512، وبنجلاديش 73.142، والإمارات 46.370، والأردن 32.011 معتمرًا.

يُذكر أن وزارة الحج والعمرة قد أطلقت مؤخرًا برنامج "التأمين الشامل على المعتمرين من خارج المملكة" التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام لتسهيل رحلتهم الإيمانية، وتسريع معالجة أي مشكلة طارئة يمكن أن تحدث لهم لا سمح الله.

وأوضح وزير الحج والعمرة أن وثيقة التأمين الشامل على المعتمرين تعتبر إحدى المبادرات التي تقدّمها الوزارة التي تسعى إلى تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في تحسين تجربة المعتمرين وتمكينهم من أداء مناسك العمرة؛ من خلال إيجاد الحلول والمعالجات السريعة في سبيل أن يؤدي المعتمر نُسكه براحة وسهولة ويعود إلى بلاده بصحة وسلامة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,893
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,520
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,888
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,403

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة