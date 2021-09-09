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بحثًا عن الأسرى الفلسطينيين الفارّين.. جيش الاحتلال يدفع بـ3 كتائب و7 سرايا

تحقيقات حول شبهات تعاون جهات من داخل سجن جلبوع في عملية الهروب

دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بآلاف الجنود للمشاركة في عملية البحث عن الأسرى الفلسطينيين الستة الفارّين من سجن "جلبوع".

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه تقررت زيادة قوات الجيش المشاركة في مساعدة الشرطة بجهود ملاحقة الأسرى، إلى 3 كتائب قتالية و7 سرايا.

وفي سياق متصل وفق وكالة "معًا"، أفادت إذاعة "كان" الإسرائيلية بأن الشرطة الإسرائيلية ستحقق اليوم الخميس -تحت طائلة التحذير- مع عدد من عناصر مصلحة السجون، حول اتخاذهم قرارات غريبة في قضية هروب الأسرى الستة.

وقالت مصادر إن لدى الشرطة معلومات تُعزز الشبهات حول تعاون جهات من داخل السجن في عملية الهروب.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بحثًا عن الأسرى الفلسطينيين الفارّين.. جيش الاحتلال يدفع بـ3 كتائب و7 سرايا
سبق

دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بآلاف الجنود للمشاركة في عملية البحث عن الأسرى الفلسطينيين الستة الفارّين من سجن "جلبوع".

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه تقررت زيادة قوات الجيش المشاركة في مساعدة الشرطة بجهود ملاحقة الأسرى، إلى 3 كتائب قتالية و7 سرايا.

وفي سياق متصل وفق وكالة "معًا"، أفادت إذاعة "كان" الإسرائيلية بأن الشرطة الإسرائيلية ستحقق اليوم الخميس -تحت طائلة التحذير- مع عدد من عناصر مصلحة السجون، حول اتخاذهم قرارات غريبة في قضية هروب الأسرى الستة.

وقالت مصادر إن لدى الشرطة معلومات تُعزز الشبهات حول تعاون جهات من داخل السجن في عملية الهروب.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
09:15 AM

بحثًا عن الأسرى الفلسطينيين الفارّين.. جيش الاحتلال يدفع بـ3 كتائب و7 سرايا

تحقيقات حول شبهات تعاون جهات من داخل سجن جلبوع في عملية الهروب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بآلاف الجنود للمشاركة في عملية البحث عن الأسرى الفلسطينيين الستة الفارّين من سجن "جلبوع".

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه تقررت زيادة قوات الجيش المشاركة في مساعدة الشرطة بجهود ملاحقة الأسرى، إلى 3 كتائب قتالية و7 سرايا.

وفي سياق متصل وفق وكالة "معًا"، أفادت إذاعة "كان" الإسرائيلية بأن الشرطة الإسرائيلية ستحقق اليوم الخميس -تحت طائلة التحذير- مع عدد من عناصر مصلحة السجون، حول اتخاذهم قرارات غريبة في قضية هروب الأسرى الستة.

وقالت مصادر إن لدى الشرطة معلومات تُعزز الشبهات حول تعاون جهات من داخل السجن في عملية الهروب.

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