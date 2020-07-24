أوكرانيا تسجل 972 إصابة جديدة و20 حالة وفاة بكورونا

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 62.823

سجلت أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 972 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و20 حالة وفاة .

وأوضحت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 62.823 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.571 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء حتى الآن 34.886 حالة .