النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2378 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 262772

أوكرانيا تسجل 972 إصابة جديدة و20 حالة وفاة بكورونا

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 62.823

سجلت أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 972 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و20 حالة وفاة .

وأوضحت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 62.823 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.571 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء حتى الآن 34.886 حالة .

أوكرانيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
أوكرانيا تسجل 972 إصابة جديدة و20 حالة وفاة بكورونا
سبق

سجلت أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 972 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و20 حالة وفاة .

وأوضحت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 62.823 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.571 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء حتى الآن 34.886 حالة .

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
02:36 PM

أوكرانيا تسجل 972 إصابة جديدة و20 حالة وفاة بكورونا

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 62.823

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
183

سجلت أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 972 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و20 حالة وفاة .

وأوضحت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 62.823 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.571 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء حتى الآن 34.886 حالة .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,210
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,994
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,550
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,144

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة