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"الإحصاء" تعلن بدء التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس

لحديثي التخرج وذوي الخبرة .. مُحلل نظم وأخصائي إحصاء ومطوّر أمن معلومات

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالرياض، توافر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس لحديثي التخرج ولذوي الخبرة.

وأشارت الهيئة إلى أن الوظائف المتاحة، هي: مُحلل نظم مساعد، وأخصائي إحصاء، ومُطوّر نظم أمن المعلومات، مبينة شروط ومهام شغل كل وظيفة.

ولفتت إلى أن وظيفة "مُحلل نظم مساعد"، تشترط حصول المتقدم على بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي، بتقدير ممتاز أو جيد جداً، وذلك من دون اشتراط الحصول على خبرة، مع الاكتفاء بتلقي دورات تخصصية في مجال تحليل النظم، وإجادة اللغة الإنجليزية.

وتشمل مهام الوظيفة، جمع متطلبات وتقييم احتياج الإدارات المستفيدة، وإنشاء وثائق التحليل التقني، وتصميم مدخلات ومخرجات الأنظمة، والإشراف على مرحلة التطوير والمتابعة اليومية، وتنفيذ مبادرات دولية وقياسية بشأن معايير الجودة، والتنسيق بين أعمال الإدارات الإحصائية وبين إدارات وكالة تقنية المعلومات، وتوثيق الأعمال بمعيار تقني، والابتكار في التطبيق، وإدارة المشروعات التقنية .

وأكّدت الهيئة أن وظيفة "أخصائي إحصاء" يشترط لها: حصول المتقدم على بكالوريوس أو أكثر في التخصص ذاته بتقدير ممتاز أو جيد جداً، فضلاً عن تزوده بالخبرة عاماً فأكثر في المجال نفسه، مع إجادة اللغة الإنجليزية.

وتشتمل مهام الوظيفة على: تلقي البيانات المدخلة من إدارة تنسيق العمل الميداني، والتنسيق للحصول عليها وتطبيق الأساليب المتبعة في تحديد وقياس المشكلات الإحصائية، واقتراح طرق حلها، وتخطيط وإعداد التحليل الكمي والنوعي للبيانات، والقيام بعمليات الترميز والتصنيف الأكثر تعقيدًا، والإشراف على التحقق من البيانات المدخلة، وعلى تصنيف البيانات الإحصائية، وإعداد المخرجات لمراجعتها من قِبل المستشار الإحصائي، والمساعدة على التحقق من جودتها، وفي إعداد مواد النشر.

أما وظيفة "مطوِّر نظم أمن معلومات"، فيشترط لها: حصول المتقدم على بكالوريوس في تخصص "أمن المعلومات" بتقدير ممتاز أو جيد جداً، ولا يشترط لها خبرة، فيما يشترط لها التركيز على المواد المتعلقة بأمن المعلومات وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية، مع وجود أفضلية مَن لديه شهادات في إدارة أمن الشبكات.

وتشمل مهام الوظيفة: مراجعة البنية الأمنية وتقديم الآراء حول التصاميم المقترحة، وتطوير سياسات وإجراءات أمن المعلومات، وضمان توثيقها وتحديثها، ومراقبة الامتثال لجميع إجراءات وسياسات أمن المعلومات وإجراء مراجعة دورية بشأنها، والتأكد من اتساقها مع الضوابط الداخلية، والمساعدة على تصميم وتنفيذ أنشطة مراقبة الامتثال والتحسين، وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالتخطيط العارض، وإدارة استمرارية الأعمال، ووضع خطة التعافي من مخاطر تقنية المعلومات، ورصد نقاط الضعف وتحليلها واقتراح علاجها وتوفير الرقابة والكشف عن محاولات التسلل ومعالجتها، وغير ذلك من المهام.

وأكّدت الهيئة أنها بدأت استقبال التقديم على تلك الوظائف عبر الرابط (https://www.stats.gov.sa/ar/jobs-listing-internal ) وذلك لمَن تتوافر لديه شروط شغل تلك الوظائف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإحصاء" تعلن بدء التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس
سبق

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالرياض، توافر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس لحديثي التخرج ولذوي الخبرة.

وأشارت الهيئة إلى أن الوظائف المتاحة، هي: مُحلل نظم مساعد، وأخصائي إحصاء، ومُطوّر نظم أمن المعلومات، مبينة شروط ومهام شغل كل وظيفة.

ولفتت إلى أن وظيفة "مُحلل نظم مساعد"، تشترط حصول المتقدم على بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي، بتقدير ممتاز أو جيد جداً، وذلك من دون اشتراط الحصول على خبرة، مع الاكتفاء بتلقي دورات تخصصية في مجال تحليل النظم، وإجادة اللغة الإنجليزية.

وتشمل مهام الوظيفة، جمع متطلبات وتقييم احتياج الإدارات المستفيدة، وإنشاء وثائق التحليل التقني، وتصميم مدخلات ومخرجات الأنظمة، والإشراف على مرحلة التطوير والمتابعة اليومية، وتنفيذ مبادرات دولية وقياسية بشأن معايير الجودة، والتنسيق بين أعمال الإدارات الإحصائية وبين إدارات وكالة تقنية المعلومات، وتوثيق الأعمال بمعيار تقني، والابتكار في التطبيق، وإدارة المشروعات التقنية .

وأكّدت الهيئة أن وظيفة "أخصائي إحصاء" يشترط لها: حصول المتقدم على بكالوريوس أو أكثر في التخصص ذاته بتقدير ممتاز أو جيد جداً، فضلاً عن تزوده بالخبرة عاماً فأكثر في المجال نفسه، مع إجادة اللغة الإنجليزية.

وتشتمل مهام الوظيفة على: تلقي البيانات المدخلة من إدارة تنسيق العمل الميداني، والتنسيق للحصول عليها وتطبيق الأساليب المتبعة في تحديد وقياس المشكلات الإحصائية، واقتراح طرق حلها، وتخطيط وإعداد التحليل الكمي والنوعي للبيانات، والقيام بعمليات الترميز والتصنيف الأكثر تعقيدًا، والإشراف على التحقق من البيانات المدخلة، وعلى تصنيف البيانات الإحصائية، وإعداد المخرجات لمراجعتها من قِبل المستشار الإحصائي، والمساعدة على التحقق من جودتها، وفي إعداد مواد النشر.

أما وظيفة "مطوِّر نظم أمن معلومات"، فيشترط لها: حصول المتقدم على بكالوريوس في تخصص "أمن المعلومات" بتقدير ممتاز أو جيد جداً، ولا يشترط لها خبرة، فيما يشترط لها التركيز على المواد المتعلقة بأمن المعلومات وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية، مع وجود أفضلية مَن لديه شهادات في إدارة أمن الشبكات.

وتشمل مهام الوظيفة: مراجعة البنية الأمنية وتقديم الآراء حول التصاميم المقترحة، وتطوير سياسات وإجراءات أمن المعلومات، وضمان توثيقها وتحديثها، ومراقبة الامتثال لجميع إجراءات وسياسات أمن المعلومات وإجراء مراجعة دورية بشأنها، والتأكد من اتساقها مع الضوابط الداخلية، والمساعدة على تصميم وتنفيذ أنشطة مراقبة الامتثال والتحسين، وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالتخطيط العارض، وإدارة استمرارية الأعمال، ووضع خطة التعافي من مخاطر تقنية المعلومات، ورصد نقاط الضعف وتحليلها واقتراح علاجها وتوفير الرقابة والكشف عن محاولات التسلل ومعالجتها، وغير ذلك من المهام.

وأكّدت الهيئة أنها بدأت استقبال التقديم على تلك الوظائف عبر الرابط (https://www.stats.gov.sa/ar/jobs-listing-internal ) وذلك لمَن تتوافر لديه شروط شغل تلك الوظائف.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
09:42 AM

"الإحصاء" تعلن بدء التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس

لحديثي التخرج وذوي الخبرة .. مُحلل نظم وأخصائي إحصاء ومطوّر أمن معلومات

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فلاح الجوفان - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالرياض، توافر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس لحديثي التخرج ولذوي الخبرة.

وأشارت الهيئة إلى أن الوظائف المتاحة، هي: مُحلل نظم مساعد، وأخصائي إحصاء، ومُطوّر نظم أمن المعلومات، مبينة شروط ومهام شغل كل وظيفة.

ولفتت إلى أن وظيفة "مُحلل نظم مساعد"، تشترط حصول المتقدم على بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي، بتقدير ممتاز أو جيد جداً، وذلك من دون اشتراط الحصول على خبرة، مع الاكتفاء بتلقي دورات تخصصية في مجال تحليل النظم، وإجادة اللغة الإنجليزية.

وتشمل مهام الوظيفة، جمع متطلبات وتقييم احتياج الإدارات المستفيدة، وإنشاء وثائق التحليل التقني، وتصميم مدخلات ومخرجات الأنظمة، والإشراف على مرحلة التطوير والمتابعة اليومية، وتنفيذ مبادرات دولية وقياسية بشأن معايير الجودة، والتنسيق بين أعمال الإدارات الإحصائية وبين إدارات وكالة تقنية المعلومات، وتوثيق الأعمال بمعيار تقني، والابتكار في التطبيق، وإدارة المشروعات التقنية .

وأكّدت الهيئة أن وظيفة "أخصائي إحصاء" يشترط لها: حصول المتقدم على بكالوريوس أو أكثر في التخصص ذاته بتقدير ممتاز أو جيد جداً، فضلاً عن تزوده بالخبرة عاماً فأكثر في المجال نفسه، مع إجادة اللغة الإنجليزية.

وتشتمل مهام الوظيفة على: تلقي البيانات المدخلة من إدارة تنسيق العمل الميداني، والتنسيق للحصول عليها وتطبيق الأساليب المتبعة في تحديد وقياس المشكلات الإحصائية، واقتراح طرق حلها، وتخطيط وإعداد التحليل الكمي والنوعي للبيانات، والقيام بعمليات الترميز والتصنيف الأكثر تعقيدًا، والإشراف على التحقق من البيانات المدخلة، وعلى تصنيف البيانات الإحصائية، وإعداد المخرجات لمراجعتها من قِبل المستشار الإحصائي، والمساعدة على التحقق من جودتها، وفي إعداد مواد النشر.

أما وظيفة "مطوِّر نظم أمن معلومات"، فيشترط لها: حصول المتقدم على بكالوريوس في تخصص "أمن المعلومات" بتقدير ممتاز أو جيد جداً، ولا يشترط لها خبرة، فيما يشترط لها التركيز على المواد المتعلقة بأمن المعلومات وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية، مع وجود أفضلية مَن لديه شهادات في إدارة أمن الشبكات.

وتشمل مهام الوظيفة: مراجعة البنية الأمنية وتقديم الآراء حول التصاميم المقترحة، وتطوير سياسات وإجراءات أمن المعلومات، وضمان توثيقها وتحديثها، ومراقبة الامتثال لجميع إجراءات وسياسات أمن المعلومات وإجراء مراجعة دورية بشأنها، والتأكد من اتساقها مع الضوابط الداخلية، والمساعدة على تصميم وتنفيذ أنشطة مراقبة الامتثال والتحسين، وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالتخطيط العارض، وإدارة استمرارية الأعمال، ووضع خطة التعافي من مخاطر تقنية المعلومات، ورصد نقاط الضعف وتحليلها واقتراح علاجها وتوفير الرقابة والكشف عن محاولات التسلل ومعالجتها، وغير ذلك من المهام.

وأكّدت الهيئة أنها بدأت استقبال التقديم على تلك الوظائف عبر الرابط (https://www.stats.gov.sa/ar/jobs-listing-internal ) وذلك لمَن تتوافر لديه شروط شغل تلك الوظائف.

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