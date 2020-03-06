جدّدت أمانة منطقة الرياض دعوتها للمواطنين والمقيمين والزوار للمشاركة في فعالية "بسطة الرياض"، غدًا السبت، في طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية"، والاستمتاع بالتجربة الفريدة التي تعزّز علاقاتهم بمدينة الرياض، وتلبّي رغباتهم في توفير متعة التسوق في بيئة حافلة بالفنون والإبداعات الحرفية. وتقام فعالية بسطة الرياض يوم السبت من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، على مدى ثلاثة أشهر، بدءًا من 15 فبراير الماضي. وتضمّ الفعالية سوقًا مفتوحًا مزيّنًا بالأشجار والشتلات، ومجهزًا بالجلسات المتعدّدة التي تحيطها المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى بازارات الملابس والفنون والموسيقى والمطاعم والمقاهي. وتهدف فعالية بسطة الرياض إلى إحياء الفراغات العمرانية في المدينة، ودعم المشاريع الوطنية الواعدة، وتقديم تجربة تسوق تمزج بين المتعة والمعرفة، وتعزيز الترابط المجتمعي من خلال التشارك في الفضاءات العامة وفي مكان يوفر الخدمات لمختلف الفئات العمرية. وتحرص أمانة منطقة الرياض من خلال تنظيمها لفعالية "بسطة الرياض"، على رفع القيمة المضافة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحسين مستوى مساهمتها في الناتج المحلي للمملكة في ضوء مستهدفات رؤية 2030 الطموحة، والوصول إلى مجتمع حيويّ ومستدام.

غدًا.. فعالية "بسطة الرياض" دعوة لإعادة إحياء الفراغات العمرانية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-06 جدّدت أمانة منطقة الرياض دعوتها للمواطنين والمقيمين والزوار للمشاركة في فعالية "بسطة الرياض"، غدًا السبت، في طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية"، والاستمتاع بالتجربة الفريدة التي تعزّز علاقاتهم بمدينة الرياض، وتلبّي رغباتهم في توفير متعة التسوق في بيئة حافلة بالفنون والإبداعات الحرفية.



وتقام فعالية بسطة الرياض يوم السبت من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، على مدى ثلاثة أشهر، بدءًا من 15 فبراير الماضي.



وتضمّ الفعالية سوقًا مفتوحًا مزيّنًا بالأشجار والشتلات، ومجهزًا بالجلسات المتعدّدة التي تحيطها المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى بازارات الملابس والفنون والموسيقى والمطاعم والمقاهي.



وتهدف فعالية بسطة الرياض إلى إحياء الفراغات العمرانية في المدينة، ودعم المشاريع الوطنية الواعدة، وتقديم تجربة تسوق تمزج بين المتعة والمعرفة، وتعزيز الترابط المجتمعي من خلال التشارك في الفضاءات العامة وفي مكان يوفر الخدمات لمختلف الفئات العمرية.



وتحرص أمانة منطقة الرياض من خلال تنظيمها لفعالية "بسطة الرياض"، على رفع القيمة المضافة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحسين مستوى مساهمتها في الناتج المحلي للمملكة في ضوء مستهدفات رؤية 2030 الطموحة، والوصول إلى مجتمع حيويّ ومستدام.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441 05:28 PM

غدًا.. فعالية "بسطة الرياض" دعوة لإعادة إحياء الفراغات العمرانية تحوي سوقًا مفتوحًا مزيّنًا بالأشجار والشتلات ومجهزًا بالجلسات





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جدّدت أمانة منطقة الرياض دعوتها للمواطنين والمقيمين والزوار للمشاركة في فعالية "بسطة الرياض"، غدًا السبت، في طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية"، والاستمتاع بالتجربة الفريدة التي تعزّز علاقاتهم بمدينة الرياض، وتلبّي رغباتهم في توفير متعة التسوق في بيئة حافلة بالفنون والإبداعات الحرفية.



وتقام فعالية بسطة الرياض يوم السبت من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، على مدى ثلاثة أشهر، بدءًا من 15 فبراير الماضي.



وتضمّ الفعالية سوقًا مفتوحًا مزيّنًا بالأشجار والشتلات، ومجهزًا بالجلسات المتعدّدة التي تحيطها المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى بازارات الملابس والفنون والموسيقى والمطاعم والمقاهي.



وتهدف فعالية بسطة الرياض إلى إحياء الفراغات العمرانية في المدينة، ودعم المشاريع الوطنية الواعدة، وتقديم تجربة تسوق تمزج بين المتعة والمعرفة، وتعزيز الترابط المجتمعي من خلال التشارك في الفضاءات العامة وفي مكان يوفر الخدمات لمختلف الفئات العمرية.



وتحرص أمانة منطقة الرياض من خلال تنظيمها لفعالية "بسطة الرياض"، على رفع القيمة المضافة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحسين مستوى مساهمتها في الناتج المحلي للمملكة في ضوء مستهدفات رؤية 2030 الطموحة، والوصول إلى مجتمع حيويّ ومستدام.