النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد" تنبِّه 6 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الثلاثاء

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة بين متقدمة وعادية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (جازان ومكة المكرمة والباحة والمدينة المنورة وعسير والمنطقة الشرقية).

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة جازان أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وسيول. وتشمل الحالة أبو عريش والدائر والدرب والريث والعارضة وصامطة وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الـ12.00 من ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

وفي تنبيه آخر لمنطقة جازان ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة جازان وصبيا وفرسان، وتبدأ الساعة الـ13.00 من ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.

وفي تنبيه متقدم لعسير تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وسيول. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة الحرجة والمجاردة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة ومحايل. وتبدأ الحالة الساعة الـ12.00 من ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة، وتبدأ الساعة الـ12.00 من ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

ونبّهت منطقة مكة المكرمة أيضًا بأنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وسيول. وتشمل الحالة أضم والطائف والعرضيات والكامل وميسان، وتبدأ الساعة الـ12.00 من ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

وفي تنبيه آخر لمنطقة مكة المكرمة ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والعاصمة المقدسة وخليص، وتبدأ الساعة الـ12.00 من ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد المدينة المنورة أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العيص ووادي الفرع، وتبدأ الساعة الـ12.00 من ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

ونبّهت الأرصاد المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والدمام والقطيب، وتبدأ الساعة الـ4.00 من فجر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" تنبِّه 6 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة بين متقدمة وعادية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (جازان ومكة المكرمة والباحة والمدينة المنورة وعسير والمنطقة الشرقية).

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة جازان أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وسيول. وتشمل الحالة أبو عريش والدائر والدرب والريث والعارضة وصامطة وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الـ12.00 من ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

وفي تنبيه آخر لمنطقة جازان ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة جازان وصبيا وفرسان، وتبدأ الساعة الـ13.00 من ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.

وفي تنبيه متقدم لعسير تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وسيول. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة الحرجة والمجاردة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة ومحايل. وتبدأ الحالة الساعة الـ12.00 من ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة، وتبدأ الساعة الـ12.00 من ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

ونبّهت منطقة مكة المكرمة أيضًا بأنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وسيول. وتشمل الحالة أضم والطائف والعرضيات والكامل وميسان، وتبدأ الساعة الـ12.00 من ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

وفي تنبيه آخر لمنطقة مكة المكرمة ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والعاصمة المقدسة وخليص، وتبدأ الساعة الـ12.00 من ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد المدينة المنورة أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العيص ووادي الفرع، وتبدأ الساعة الـ12.00 من ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

ونبّهت الأرصاد المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والدمام والقطيب، وتبدأ الساعة الـ4.00 من فجر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
01:47 AM

"الأرصاد" تنبِّه 6 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الثلاثاء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,177

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة بين متقدمة وعادية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (جازان ومكة المكرمة والباحة والمدينة المنورة وعسير والمنطقة الشرقية).

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة جازان أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وسيول. وتشمل الحالة أبو عريش والدائر والدرب والريث والعارضة وصامطة وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الـ12.00 من ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

وفي تنبيه آخر لمنطقة جازان ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة جازان وصبيا وفرسان، وتبدأ الساعة الـ13.00 من ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.

وفي تنبيه متقدم لعسير تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وسيول. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة الحرجة والمجاردة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة ومحايل. وتبدأ الحالة الساعة الـ12.00 من ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة، وتبدأ الساعة الـ12.00 من ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

ونبّهت منطقة مكة المكرمة أيضًا بأنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وسيول. وتشمل الحالة أضم والطائف والعرضيات والكامل وميسان، وتبدأ الساعة الـ12.00 من ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

وفي تنبيه آخر لمنطقة مكة المكرمة ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والعاصمة المقدسة وخليص، وتبدأ الساعة الـ12.00 من ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد المدينة المنورة أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العيص ووادي الفرع، وتبدأ الساعة الـ12.00 من ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

ونبّهت الأرصاد المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والدمام والقطيب، وتبدأ الساعة الـ4.00 من فجر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,638
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,296
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,489
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,130

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سیقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سیقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة