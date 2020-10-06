"الأرصاد" تنبِّه 6 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الثلاثاء

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة بين متقدمة وعادية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (جازان ومكة المكرمة والباحة والمدينة المنورة وعسير والمنطقة الشرقية).

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة جازان أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وسيول. وتشمل الحالة أبو عريش والدائر والدرب والريث والعارضة وصامطة وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الـ12.00 من ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

وفي تنبيه آخر لمنطقة جازان ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة جازان وصبيا وفرسان، وتبدأ الساعة الـ13.00 من ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.

وفي تنبيه متقدم لعسير تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وسيول. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة الحرجة والمجاردة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة ومحايل. وتبدأ الحالة الساعة الـ12.00 من ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة، وتبدأ الساعة الـ12.00 من ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

ونبّهت منطقة مكة المكرمة أيضًا بأنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وسيول. وتشمل الحالة أضم والطائف والعرضيات والكامل وميسان، وتبدأ الساعة الـ12.00 من ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

وفي تنبيه آخر لمنطقة مكة المكرمة ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والعاصمة المقدسة وخليص، وتبدأ الساعة الـ12.00 من ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد المدينة المنورة أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العيص ووادي الفرع، وتبدأ الساعة الـ12.00 من ظهر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

ونبّهت الأرصاد المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والدمام والقطيب، وتبدأ الساعة الـ4.00 من فجر الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء.