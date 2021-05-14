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بعد 9 أيام من الإقبال.. شاهد ختام حملة التبرع بالدم بصامطة يكلل بالنجاح

التزام بالاحترازات الوقائية وتطبيق للتباعد الاجتماعي وحرص على التعقيم

بعد أن استمرت لمدة تسعة أيام، اختتمت بمحافظة صامطة صباح اليوم، حملة التبرع بالدم التي انطلقت بالشراكة مع قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى صامطة العام، وبتنظيم من قِبَل نادي حطين الرياضي بصامطة، وبمتابعة وإشراف مباشر من قِبَل محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة.

وقد شهدت الحملة طيلة أيامها، إقبالًا كبيرًا من قِبَل المتبرعين وتجاوبًا سريعًا من أجل التبرع بالدم، بعد اتباع الطرق النظامية من أجل الوصول لمقر التبرع خلال فترة منع التجول، كما التزمت الحملة بجميع الاحترازات الوقائية والتدابير المتبعة وفق التوجيهات؛ حيث عَمِل المسؤولون عن الحملة على تطبيق التباعد الاجتماعي والحرص على التعقيم وقياس درجة الحرارة لكل متبرع؛ الأمر الذي ساهم في نجاحها وتحقيقها الهدف المنشود منها.

وأكد فيصل هادي مدخلي رئيس نادي حطين الرياضي بصامطة والداعم للحملة، أنه -ولله الحمد- نجحت حملة التبرع بفضل الله أولًا ثم بفضل الجهود التي بذلها أبطال الصحة من منسوبي قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى صامطة، وحققت رقمًا قياسيًّا بتعاون كافة شرائح المجتمع وتفاعلهم مع الحملة وحبهم لفعل الخير في هذا الشهر الكريم، موجهًا شكره لكل مَن تفاعل مع هذه الحملة ومَن عمل من أجل الوصول للهدف المنشود، وأن القائمين على الحملة قد عملوا بروح الفريق الواحد، وقد وصل إجمالي المتبرعين في الليلة الأخيرة إلى ٦٢ متبرعًا؛ ليصل إجمالي المتبرعين طيلة ليالي الحملة لـ504 متبرعين.

من جانبه، وجّه مدير مستشفى صامطة العام أحمد بن محمد متنبك، الشكر لمحافظ صامطة أحمد زعلة ولرئيس نادي حطين فيصل مدخلي ولمدير المختبر وبنك الدم أخصائي باسم مدخلي ولجميع العاملين بالحملة، على جهودهم المتميزة في نجاح الحملة ووصولها للهدف.

مستشفى صامطة العام

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بعد 9 أيام من الإقبال.. شاهد ختام حملة التبرع بالدم بصامطة يكلل بالنجاح
سبق

بعد أن استمرت لمدة تسعة أيام، اختتمت بمحافظة صامطة صباح اليوم، حملة التبرع بالدم التي انطلقت بالشراكة مع قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى صامطة العام، وبتنظيم من قِبَل نادي حطين الرياضي بصامطة، وبمتابعة وإشراف مباشر من قِبَل محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة.

وقد شهدت الحملة طيلة أيامها، إقبالًا كبيرًا من قِبَل المتبرعين وتجاوبًا سريعًا من أجل التبرع بالدم، بعد اتباع الطرق النظامية من أجل الوصول لمقر التبرع خلال فترة منع التجول، كما التزمت الحملة بجميع الاحترازات الوقائية والتدابير المتبعة وفق التوجيهات؛ حيث عَمِل المسؤولون عن الحملة على تطبيق التباعد الاجتماعي والحرص على التعقيم وقياس درجة الحرارة لكل متبرع؛ الأمر الذي ساهم في نجاحها وتحقيقها الهدف المنشود منها.

وأكد فيصل هادي مدخلي رئيس نادي حطين الرياضي بصامطة والداعم للحملة، أنه -ولله الحمد- نجحت حملة التبرع بفضل الله أولًا ثم بفضل الجهود التي بذلها أبطال الصحة من منسوبي قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى صامطة، وحققت رقمًا قياسيًّا بتعاون كافة شرائح المجتمع وتفاعلهم مع الحملة وحبهم لفعل الخير في هذا الشهر الكريم، موجهًا شكره لكل مَن تفاعل مع هذه الحملة ومَن عمل من أجل الوصول للهدف المنشود، وأن القائمين على الحملة قد عملوا بروح الفريق الواحد، وقد وصل إجمالي المتبرعين في الليلة الأخيرة إلى ٦٢ متبرعًا؛ ليصل إجمالي المتبرعين طيلة ليالي الحملة لـ504 متبرعين.

من جانبه، وجّه مدير مستشفى صامطة العام أحمد بن محمد متنبك، الشكر لمحافظ صامطة أحمد زعلة ولرئيس نادي حطين فيصل مدخلي ولمدير المختبر وبنك الدم أخصائي باسم مدخلي ولجميع العاملين بالحملة، على جهودهم المتميزة في نجاح الحملة ووصولها للهدف.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
01:56 PM

بعد 9 أيام من الإقبال.. شاهد ختام حملة التبرع بالدم بصامطة يكلل بالنجاح

التزام بالاحترازات الوقائية وتطبيق للتباعد الاجتماعي وحرص على التعقيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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بعد أن استمرت لمدة تسعة أيام، اختتمت بمحافظة صامطة صباح اليوم، حملة التبرع بالدم التي انطلقت بالشراكة مع قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى صامطة العام، وبتنظيم من قِبَل نادي حطين الرياضي بصامطة، وبمتابعة وإشراف مباشر من قِبَل محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة.

وقد شهدت الحملة طيلة أيامها، إقبالًا كبيرًا من قِبَل المتبرعين وتجاوبًا سريعًا من أجل التبرع بالدم، بعد اتباع الطرق النظامية من أجل الوصول لمقر التبرع خلال فترة منع التجول، كما التزمت الحملة بجميع الاحترازات الوقائية والتدابير المتبعة وفق التوجيهات؛ حيث عَمِل المسؤولون عن الحملة على تطبيق التباعد الاجتماعي والحرص على التعقيم وقياس درجة الحرارة لكل متبرع؛ الأمر الذي ساهم في نجاحها وتحقيقها الهدف المنشود منها.

وأكد فيصل هادي مدخلي رئيس نادي حطين الرياضي بصامطة والداعم للحملة، أنه -ولله الحمد- نجحت حملة التبرع بفضل الله أولًا ثم بفضل الجهود التي بذلها أبطال الصحة من منسوبي قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى صامطة، وحققت رقمًا قياسيًّا بتعاون كافة شرائح المجتمع وتفاعلهم مع الحملة وحبهم لفعل الخير في هذا الشهر الكريم، موجهًا شكره لكل مَن تفاعل مع هذه الحملة ومَن عمل من أجل الوصول للهدف المنشود، وأن القائمين على الحملة قد عملوا بروح الفريق الواحد، وقد وصل إجمالي المتبرعين في الليلة الأخيرة إلى ٦٢ متبرعًا؛ ليصل إجمالي المتبرعين طيلة ليالي الحملة لـ504 متبرعين.

من جانبه، وجّه مدير مستشفى صامطة العام أحمد بن محمد متنبك، الشكر لمحافظ صامطة أحمد زعلة ولرئيس نادي حطين فيصل مدخلي ولمدير المختبر وبنك الدم أخصائي باسم مدخلي ولجميع العاملين بالحملة، على جهودهم المتميزة في نجاح الحملة ووصولها للهدف.

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