"الأرصاد" سحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية على حائل
الحالة تستمر حتى الساعة 7 مساءً وتشمل بعض المحافظات
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل - بمشيئة الله تعالى – يتضمن تكون سحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية.
وأوضح المركز أن التنبيه يستمر حتى الساعة 7 مساءً على مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
"الأرصاد" سحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية على حائل
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-04-27
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل - بمشيئة الله تعالى – يتضمن تكون سحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية.
وأوضح المركز أن التنبيه يستمر حتى الساعة 7 مساءً على مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
12:11 PM
"الأرصاد" سحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية على حائل
الحالة تستمر حتى الساعة 7 مساءً وتشمل بعض المحافظات
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل - بمشيئة الله تعالى – يتضمن تكون سحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية.
وأوضح المركز أن التنبيه يستمر حتى الساعة 7 مساءً على مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.