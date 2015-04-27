وأوضح المركز أن التنبيه يستمر حتى الساعة 7 مساءً على مدينة حائل وبعض ‏المحافظات والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل - بمشيئة الله تعالى – يتضمن تكون سحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية.

"الأرصاد" سحب رعدية ونشاط في الرياح ‏السطحية على ‏حائل وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-27 أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل - بمشيئة الله تعالى – يتضمن تكون سحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية.

وأوضح المركز أن التنبيه يستمر حتى الساعة 7 مساءً على مدينة حائل وبعض ‏المحافظات والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.





27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442 12:11 PM

"الأرصاد" سحب رعدية ونشاط في الرياح ‏السطحية على ‏حائل الحالة تستمر حتى الساعة 7 مساءً وتشمل بعض المحافظات





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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل - بمشيئة الله تعالى – يتضمن تكون سحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية.



وأوضح المركز أن التنبيه يستمر حتى الساعة 7 مساءً على مدينة حائل وبعض ‏المحافظات والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.



