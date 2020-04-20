المغرب يسجّل 135 إصابة جديدة بكورونا ويقترب من الـ 3 آلاف

ارتفاع أعداد الوفيات إلى 143 حالة بعد الإعلان عن 3 جديدة

سجّل المغرب اليوم 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 2990، فيما وصل عدد الوفيات إلى 143 حالة بعد الإعلان عن ثلاث وفيات جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن عدد المتعافين من المرض بلغ 340، فيما تم استبعاد 12746 حالة بعد الكشف المخبري.