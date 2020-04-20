النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المغرب يسجّل 135 إصابة جديدة بكورونا ويقترب من الـ 3 آلاف

ارتفاع أعداد الوفيات إلى 143 حالة بعد الإعلان عن 3 جديدة

سجّل المغرب اليوم 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 2990، فيما وصل عدد الوفيات إلى 143 حالة بعد الإعلان عن ثلاث وفيات جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن عدد المتعافين من المرض بلغ 340، فيما تم استبعاد 12746 حالة بعد الكشف المخبري.

المغرب فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
المغرب يسجّل 135 إصابة جديدة بكورونا ويقترب من الـ 3 آلاف
سبق

سجّل المغرب اليوم 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 2990، فيما وصل عدد الوفيات إلى 143 حالة بعد الإعلان عن ثلاث وفيات جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن عدد المتعافين من المرض بلغ 340، فيما تم استبعاد 12746 حالة بعد الكشف المخبري.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
02:00 PM

المغرب يسجّل 135 إصابة جديدة بكورونا ويقترب من الـ 3 آلاف

ارتفاع أعداد الوفيات إلى 143 حالة بعد الإعلان عن 3 جديدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
184

سجّل المغرب اليوم 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 2990، فيما وصل عدد الوفيات إلى 143 حالة بعد الإعلان عن ثلاث وفيات جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن عدد المتعافين من المرض بلغ 340، فيما تم استبعاد 12746 حالة بعد الكشف المخبري.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,376
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,817
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,323
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,439

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة