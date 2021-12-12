الـ82 بالمملكة.. أسواق التميمي تفتتح أحدث فروعها بالمجمعة

واحدة من أسرع سلاسل المتاجر الكبرى نموًّا في السعودية

افتتحت أسواق التميمي فرعًا جديدًا لها في مدينة المجمعة، وهو يُعتبر الفرع رقم 82 لأسواق التميمي في المملكة، ويأتي ضمن خطة الشركة التوسعية، حيث تعتبر أسواق التميمي واحدة من أسرع سلاسل المتاجر الكبرى نموًا في المملكة.

ويتميّز الفرع الجديد بموقعه الاستراتيجي الفريد في الكرم مول الواقع بين طريق الملك خالد وشارع الأمير سلطان بن سلمان، وتوفر أقسامه المتنوعة مختلف البضائع المحلية والمستوردة عالية الجودة، علاوةً على الخضراوات والأطعمة الطازجة، ويفخر بتقديم قهوة ستاربكس، وهي الأولى من نوعها في المدينة.

وتعليقًا على الافتتاح الكبير، صرّح المدير العام لأسواق التميمي بوبي راجندران بقوله: "يُعتبر فرع المجمعة أحدث فروع أسواق التميمي، وهو يوفر تجربة تسوّق فريدة لسكان المدينة بتصميمه المميز وأقسامه المتنوعة، حيث تضمن حفل الافتتاح عروضًا ترويجية لافتة على العديد من المنتجات المتميزة والفاكهة والخضراوات الطازجة، وسيجد المتسوقون العديد من البضائع المفضلة لهم بأسعار رائعة، حيث يوفر المتجر منتجات متنوعة محلية ومستوردة من مختلف أنحاء العالم، كما يتميز قسم الحياة الصحية أيضًا بمجموعة رائعة من المنتجات الطبيعية والعضوية والخالية من الجلوتين وكل المنتجات الصحية أو المفيدة للصحة التي من المؤكد أنها ستنال إعجاب العائلات المهتمة بالصحة في المجمعة.

وأضاف السيد راجيندران: يُتيح المتجر الجديد في المجمعة استكشاف العديد من الابتكارات الجديدة، حيث يتفرد قسم "ميروس MIROS" بتقديم أفضل منتجات الأطعمة من الحبوب والتوابل الشهيرة والمكسرات والفواكه المجففة التي تتميز بنكهتها الفريدة وجودتها العالية وأسعارها المنافسة في السوق كما يوفر القسم أيضًا منتجات معبأة مسبقًا توفر الوقت لمن هم على عجلة من أمرهم.

وتابع: "تتميز أسواق التميمي بمعاييرها العالية للجودة والنظافة والخدمات المقدمة للمتسوقين، علاوةً على تقديمها بضائع ومنتجات تتمتع بجودتها العالية وقيمتها المناسبة، كما تتفرد بتوفير منتجات متنوعة لعلامات تجارية حصرية مثل Safeway USA’s Signature Select و O Organic وLucerne Dairy Costco USA's Signature ومنتجات Sainsbury's UK بجودة عالمية بأسعار تقل عن أسعار العلامات التجارية المحلية.

ودعا السيد راجيندران المتسوقون للاشتراك في برنامج ولاء أسواق التميمي (ثِماري)، حيث يمكن الانضمام للبرنامج مجانًا للاستفادة من مجموعة من المميزات منها الاسترداد النقدي حيث تتحول نقاط (ثِمَارى) الخاصة إلى نقود في المحفظة الإلكترونية لتطبيقك ويمكن استخدامها لشراء أي منتجات وخدمات يتم بيعها في جميع أنحاء المتجر، كما تقدم (ثماري) صفقات حصرية لأعضائها عن طريق منح نقاط لهم على عمليات الشراء.

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لأسواق التميمي عبدالعزيز التميمي قائلًا: "نحن عائلة سعودية، نخدم بفخر عائلات المملكة العربية السعودية بأطعمة طازجة وآمنة وصحية - وابتسامة، لأكثر من 40 عامًا". وأضاف: "نتطلع إلى خدمة مجتمع المجمعة بكل فخر لسنوات عديدة قادمة".

يُذكر أن فرع أسواق التميمي الجديد في مدينة المجمعة، مثل جميع مواقع أسواق التميمي، مفتوح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لخدمة أسرته من المتسوقين المخلصين. ويمكن الحصول على عروض الافتتاح الكبير الحصرية في جميع أقسام الفرع.