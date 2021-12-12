النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 51 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 68 خلال الـ24 ساعة الماضية

الـ82 بالمملكة.. أسواق التميمي تفتتح أحدث فروعها بالمجمعة

واحدة من أسرع سلاسل المتاجر الكبرى نموًّا في السعودية

افتتحت أسواق التميمي فرعًا جديدًا لها في مدينة المجمعة، وهو يُعتبر الفرع رقم 82 لأسواق التميمي في المملكة، ويأتي ضمن خطة الشركة التوسعية، حيث تعتبر أسواق التميمي واحدة من أسرع سلاسل المتاجر الكبرى نموًا في المملكة.

ويتميّز الفرع الجديد بموقعه الاستراتيجي الفريد في الكرم مول الواقع بين طريق الملك خالد وشارع الأمير سلطان بن سلمان، وتوفر أقسامه المتنوعة مختلف البضائع المحلية والمستوردة عالية الجودة، علاوةً على الخضراوات والأطعمة الطازجة، ويفخر بتقديم قهوة ستاربكس، وهي الأولى من نوعها في المدينة.

وتعليقًا على الافتتاح الكبير، صرّح المدير العام لأسواق التميمي بوبي راجندران بقوله: "يُعتبر فرع المجمعة أحدث فروع أسواق التميمي، وهو يوفر تجربة تسوّق فريدة لسكان المدينة بتصميمه المميز وأقسامه المتنوعة، حيث تضمن حفل الافتتاح عروضًا ترويجية لافتة على العديد من المنتجات المتميزة والفاكهة والخضراوات الطازجة، وسيجد المتسوقون العديد من البضائع المفضلة لهم بأسعار رائعة، حيث يوفر المتجر منتجات متنوعة محلية ومستوردة من مختلف أنحاء العالم، كما يتميز قسم الحياة الصحية أيضًا بمجموعة رائعة من المنتجات الطبيعية والعضوية والخالية من الجلوتين وكل المنتجات الصحية أو المفيدة للصحة التي من المؤكد أنها ستنال إعجاب العائلات المهتمة بالصحة في المجمعة.

وأضاف السيد راجيندران: يُتيح المتجر الجديد في المجمعة استكشاف العديد من الابتكارات الجديدة، حيث يتفرد قسم "ميروس MIROS" بتقديم أفضل منتجات الأطعمة من الحبوب والتوابل الشهيرة والمكسرات والفواكه المجففة التي تتميز بنكهتها الفريدة وجودتها العالية وأسعارها المنافسة في السوق كما يوفر القسم أيضًا منتجات معبأة مسبقًا توفر الوقت لمن هم على عجلة من أمرهم.

وتابع: "تتميز أسواق التميمي بمعاييرها العالية للجودة والنظافة والخدمات المقدمة للمتسوقين، علاوةً على تقديمها بضائع ومنتجات تتمتع بجودتها العالية وقيمتها المناسبة، كما تتفرد بتوفير منتجات متنوعة لعلامات تجارية حصرية مثل Safeway USA’s Signature Select و O Organic وLucerne Dairy Costco USA's Signature ومنتجات Sainsbury's UK بجودة عالمية بأسعار تقل عن أسعار العلامات التجارية المحلية.

ودعا السيد راجيندران المتسوقون للاشتراك في برنامج ولاء أسواق التميمي (ثِماري)، حيث يمكن الانضمام للبرنامج مجانًا للاستفادة من مجموعة من المميزات منها الاسترداد النقدي حيث تتحول نقاط (ثِمَارى) الخاصة إلى نقود في المحفظة الإلكترونية لتطبيقك ويمكن استخدامها لشراء أي منتجات وخدمات يتم بيعها في جميع أنحاء المتجر، كما تقدم (ثماري) صفقات حصرية لأعضائها عن طريق منح نقاط لهم على عمليات الشراء.

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لأسواق التميمي عبدالعزيز التميمي قائلًا: "نحن عائلة سعودية، نخدم بفخر عائلات المملكة العربية السعودية بأطعمة طازجة وآمنة وصحية - وابتسامة، لأكثر من 40 عامًا". وأضاف: "نتطلع إلى خدمة مجتمع المجمعة بكل فخر لسنوات عديدة قادمة".

يُذكر أن فرع أسواق التميمي الجديد في مدينة المجمعة، مثل جميع مواقع أسواق التميمي، مفتوح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لخدمة أسرته من المتسوقين المخلصين. ويمكن الحصول على عروض الافتتاح الكبير الحصرية في جميع أقسام الفرع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الـ82 بالمملكة.. أسواق التميمي تفتتح أحدث فروعها بالمجمعة
سبق

افتتحت أسواق التميمي فرعًا جديدًا لها في مدينة المجمعة، وهو يُعتبر الفرع رقم 82 لأسواق التميمي في المملكة، ويأتي ضمن خطة الشركة التوسعية، حيث تعتبر أسواق التميمي واحدة من أسرع سلاسل المتاجر الكبرى نموًا في المملكة.

ويتميّز الفرع الجديد بموقعه الاستراتيجي الفريد في الكرم مول الواقع بين طريق الملك خالد وشارع الأمير سلطان بن سلمان، وتوفر أقسامه المتنوعة مختلف البضائع المحلية والمستوردة عالية الجودة، علاوةً على الخضراوات والأطعمة الطازجة، ويفخر بتقديم قهوة ستاربكس، وهي الأولى من نوعها في المدينة.

وتعليقًا على الافتتاح الكبير، صرّح المدير العام لأسواق التميمي بوبي راجندران بقوله: "يُعتبر فرع المجمعة أحدث فروع أسواق التميمي، وهو يوفر تجربة تسوّق فريدة لسكان المدينة بتصميمه المميز وأقسامه المتنوعة، حيث تضمن حفل الافتتاح عروضًا ترويجية لافتة على العديد من المنتجات المتميزة والفاكهة والخضراوات الطازجة، وسيجد المتسوقون العديد من البضائع المفضلة لهم بأسعار رائعة، حيث يوفر المتجر منتجات متنوعة محلية ومستوردة من مختلف أنحاء العالم، كما يتميز قسم الحياة الصحية أيضًا بمجموعة رائعة من المنتجات الطبيعية والعضوية والخالية من الجلوتين وكل المنتجات الصحية أو المفيدة للصحة التي من المؤكد أنها ستنال إعجاب العائلات المهتمة بالصحة في المجمعة.

وأضاف السيد راجيندران: يُتيح المتجر الجديد في المجمعة استكشاف العديد من الابتكارات الجديدة، حيث يتفرد قسم "ميروس MIROS" بتقديم أفضل منتجات الأطعمة من الحبوب والتوابل الشهيرة والمكسرات والفواكه المجففة التي تتميز بنكهتها الفريدة وجودتها العالية وأسعارها المنافسة في السوق كما يوفر القسم أيضًا منتجات معبأة مسبقًا توفر الوقت لمن هم على عجلة من أمرهم.

وتابع: "تتميز أسواق التميمي بمعاييرها العالية للجودة والنظافة والخدمات المقدمة للمتسوقين، علاوةً على تقديمها بضائع ومنتجات تتمتع بجودتها العالية وقيمتها المناسبة، كما تتفرد بتوفير منتجات متنوعة لعلامات تجارية حصرية مثل Safeway USA’s Signature Select و O Organic وLucerne Dairy Costco USA's Signature ومنتجات Sainsbury's UK بجودة عالمية بأسعار تقل عن أسعار العلامات التجارية المحلية.

ودعا السيد راجيندران المتسوقون للاشتراك في برنامج ولاء أسواق التميمي (ثِماري)، حيث يمكن الانضمام للبرنامج مجانًا للاستفادة من مجموعة من المميزات منها الاسترداد النقدي حيث تتحول نقاط (ثِمَارى) الخاصة إلى نقود في المحفظة الإلكترونية لتطبيقك ويمكن استخدامها لشراء أي منتجات وخدمات يتم بيعها في جميع أنحاء المتجر، كما تقدم (ثماري) صفقات حصرية لأعضائها عن طريق منح نقاط لهم على عمليات الشراء.

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لأسواق التميمي عبدالعزيز التميمي قائلًا: "نحن عائلة سعودية، نخدم بفخر عائلات المملكة العربية السعودية بأطعمة طازجة وآمنة وصحية - وابتسامة، لأكثر من 40 عامًا". وأضاف: "نتطلع إلى خدمة مجتمع المجمعة بكل فخر لسنوات عديدة قادمة".

يُذكر أن فرع أسواق التميمي الجديد في مدينة المجمعة، مثل جميع مواقع أسواق التميمي، مفتوح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لخدمة أسرته من المتسوقين المخلصين. ويمكن الحصول على عروض الافتتاح الكبير الحصرية في جميع أقسام الفرع.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
05:07 PM

الـ82 بالمملكة.. أسواق التميمي تفتتح أحدث فروعها بالمجمعة

واحدة من أسرع سلاسل المتاجر الكبرى نموًّا في السعودية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
1
1,139

افتتحت أسواق التميمي فرعًا جديدًا لها في مدينة المجمعة، وهو يُعتبر الفرع رقم 82 لأسواق التميمي في المملكة، ويأتي ضمن خطة الشركة التوسعية، حيث تعتبر أسواق التميمي واحدة من أسرع سلاسل المتاجر الكبرى نموًا في المملكة.

ويتميّز الفرع الجديد بموقعه الاستراتيجي الفريد في الكرم مول الواقع بين طريق الملك خالد وشارع الأمير سلطان بن سلمان، وتوفر أقسامه المتنوعة مختلف البضائع المحلية والمستوردة عالية الجودة، علاوةً على الخضراوات والأطعمة الطازجة، ويفخر بتقديم قهوة ستاربكس، وهي الأولى من نوعها في المدينة.

وتعليقًا على الافتتاح الكبير، صرّح المدير العام لأسواق التميمي بوبي راجندران بقوله: "يُعتبر فرع المجمعة أحدث فروع أسواق التميمي، وهو يوفر تجربة تسوّق فريدة لسكان المدينة بتصميمه المميز وأقسامه المتنوعة، حيث تضمن حفل الافتتاح عروضًا ترويجية لافتة على العديد من المنتجات المتميزة والفاكهة والخضراوات الطازجة، وسيجد المتسوقون العديد من البضائع المفضلة لهم بأسعار رائعة، حيث يوفر المتجر منتجات متنوعة محلية ومستوردة من مختلف أنحاء العالم، كما يتميز قسم الحياة الصحية أيضًا بمجموعة رائعة من المنتجات الطبيعية والعضوية والخالية من الجلوتين وكل المنتجات الصحية أو المفيدة للصحة التي من المؤكد أنها ستنال إعجاب العائلات المهتمة بالصحة في المجمعة.

وأضاف السيد راجيندران: يُتيح المتجر الجديد في المجمعة استكشاف العديد من الابتكارات الجديدة، حيث يتفرد قسم "ميروس MIROS" بتقديم أفضل منتجات الأطعمة من الحبوب والتوابل الشهيرة والمكسرات والفواكه المجففة التي تتميز بنكهتها الفريدة وجودتها العالية وأسعارها المنافسة في السوق كما يوفر القسم أيضًا منتجات معبأة مسبقًا توفر الوقت لمن هم على عجلة من أمرهم.

وتابع: "تتميز أسواق التميمي بمعاييرها العالية للجودة والنظافة والخدمات المقدمة للمتسوقين، علاوةً على تقديمها بضائع ومنتجات تتمتع بجودتها العالية وقيمتها المناسبة، كما تتفرد بتوفير منتجات متنوعة لعلامات تجارية حصرية مثل Safeway USA’s Signature Select و O Organic وLucerne Dairy Costco USA's Signature ومنتجات Sainsbury's UK بجودة عالمية بأسعار تقل عن أسعار العلامات التجارية المحلية.

ودعا السيد راجيندران المتسوقون للاشتراك في برنامج ولاء أسواق التميمي (ثِماري)، حيث يمكن الانضمام للبرنامج مجانًا للاستفادة من مجموعة من المميزات منها الاسترداد النقدي حيث تتحول نقاط (ثِمَارى) الخاصة إلى نقود في المحفظة الإلكترونية لتطبيقك ويمكن استخدامها لشراء أي منتجات وخدمات يتم بيعها في جميع أنحاء المتجر، كما تقدم (ثماري) صفقات حصرية لأعضائها عن طريق منح نقاط لهم على عمليات الشراء.

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لأسواق التميمي عبدالعزيز التميمي قائلًا: "نحن عائلة سعودية، نخدم بفخر عائلات المملكة العربية السعودية بأطعمة طازجة وآمنة وصحية - وابتسامة، لأكثر من 40 عامًا". وأضاف: "نتطلع إلى خدمة مجتمع المجمعة بكل فخر لسنوات عديدة قادمة".

يُذكر أن فرع أسواق التميمي الجديد في مدينة المجمعة، مثل جميع مواقع أسواق التميمي، مفتوح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لخدمة أسرته من المتسوقين المخلصين. ويمكن الحصول على عروض الافتتاح الكبير الحصرية في جميع أقسام الفرع.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,458
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,689
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,448
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,391

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة