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النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص ظهر بمقطع فيديو يعتدي بالضرب على مقيم ويسخر منه

صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأنه بناء على ما تم رفعه من قِبَل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول يُظهر محتواه المعلوماتي قيام شخص بالاعتداء بالضرب على مقيم ويسخر منه؛ للبسه كمامًا مصنوعًا من قماش الأشمغة؛ بحسب زعمه.

وبناءً على المادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، ولما تقتضيه المصلحة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكور، بعد إجراءات البحث والتحري، والتأكد من كونه المعنيّ بالإجراء، وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.

وأهاب المصدر إلى التحلي بروح المسؤولية والتخلق بالآداب العامة، واحترام الكرامة الإنسانية والقيم الدينية المجيدة في التعامل مع الآخرين.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بسكينة وأمن المجتمع، وما ينطوي على أي تعامل مهين للكرامة، تحت طائلة المساءلة الجزائية؛ طِبقًا للأنظمة ذات العلاقة.

النيابة العامة

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النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص ظهر بمقطع فيديو يعتدي بالضرب على مقيم ويسخر منه
سبق

صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأنه بناء على ما تم رفعه من قِبَل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول يُظهر محتواه المعلوماتي قيام شخص بالاعتداء بالضرب على مقيم ويسخر منه؛ للبسه كمامًا مصنوعًا من قماش الأشمغة؛ بحسب زعمه.

وبناءً على المادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، ولما تقتضيه المصلحة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكور، بعد إجراءات البحث والتحري، والتأكد من كونه المعنيّ بالإجراء، وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.

وأهاب المصدر إلى التحلي بروح المسؤولية والتخلق بالآداب العامة، واحترام الكرامة الإنسانية والقيم الدينية المجيدة في التعامل مع الآخرين.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بسكينة وأمن المجتمع، وما ينطوي على أي تعامل مهين للكرامة، تحت طائلة المساءلة الجزائية؛ طِبقًا للأنظمة ذات العلاقة.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
12:07 PM

النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص ظهر بمقطع فيديو يعتدي بالضرب على مقيم ويسخر منه

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
27
66,451

صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأنه بناء على ما تم رفعه من قِبَل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول يُظهر محتواه المعلوماتي قيام شخص بالاعتداء بالضرب على مقيم ويسخر منه؛ للبسه كمامًا مصنوعًا من قماش الأشمغة؛ بحسب زعمه.

وبناءً على المادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، ولما تقتضيه المصلحة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكور، بعد إجراءات البحث والتحري، والتأكد من كونه المعنيّ بالإجراء، وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.

وأهاب المصدر إلى التحلي بروح المسؤولية والتخلق بالآداب العامة، واحترام الكرامة الإنسانية والقيم الدينية المجيدة في التعامل مع الآخرين.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بسكينة وأمن المجتمع، وما ينطوي على أي تعامل مهين للكرامة، تحت طائلة المساءلة الجزائية؛ طِبقًا للأنظمة ذات العلاقة.

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