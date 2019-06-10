إعلان نتائج القبول النهائي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 49
معرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق عبر منصة "أبشر توظيف"
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (49) للعام الدراسي 1440/1441هـ. وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني على منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية www.jobs.sa .
إعلان نتائج القبول النهائي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 49
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2019-06-10
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (49) للعام الدراسي 1440/1441هـ. وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني على منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية www.jobs.sa .
10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
04:15 PM
إعلان نتائج القبول النهائي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 49
معرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق عبر منصة "أبشر توظيف"
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (49) للعام الدراسي 1440/1441هـ. وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني على منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية www.jobs.sa .