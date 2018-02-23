شاهد .. تلال الزهور الرائعة بينبع الصناعية تنتظر عشاق الورود والحدائق والفنون والفعاليات

تزهو مدينة ينبع الصناعية كعادتها في مثل هذه الأيام من العام بألوانها الرائعة استعدادًا لمهرجانها الثاني عشر للزهور والحدائق، الذي ستنطلق فعالياته يوم الخميس المقبل حتى 7 رجب 1439هـ، الموافق من 1-24 مارس 2018م، بحديقة المناسبات بمدينة ينبع الصناعية. ويشهد المهرجان كل عام تنوعًا من حيث الإخراج الفني والأفكار الإبداعية لمناطق ومرافق وزوايا المهرجان التي ستفاجئ السكان والزوار بمختلف شرائحهم واهتماماتهم بالجديد والمبهر. فعامًا بعد عام يشهد المهرجان إقبالاً منقطع النظير من مئات الآلاف من الزوار والمهتمين من داخل السعودية وخارجها.. ويحظى سنويًّا بإعجاب وإشادة عدد من الشخصيات المرموقة، كأصحاب السمو الأمراء والوزراء وسفراء وقناصل الدول العربية والأجنبية؛ وذلك لتنوع الفعاليات، ولشمولية البرامج والأنشطة المقدمة طوال أيام المهرجان. كما يحظى المهرجان سنويًّا بدعم المسؤولين بالهيئة الملكية بينبع، وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي بينبع الدكتور علاء بن عبد الله نصيف، الذي يتابع أدق التفاصيل من خلال الزيارات الميدانية الدائمة لموقع المهرجان لضمان ظهوره بأفضل التصاميم والأفكار والبرامج التي تنمي الحس الجمالي والذوق الفني الرفيع لدى المواطن والمقيم على حد سواء؛ لما يحمله المهرجان من أفكار مبتكرة، تعمل على إلقاء الضوء على اهتمامات أخرى غير مسبوقة، تأتي جميعها لتمنح مدينة ينبع الصناعية طابعًا متميزًا، وتفتح لها آفاقًا رحبة من الجمال والترفيه متضمنة أفكارًا توعوية، تخدم سكان وزائري مدينة ينبع الصناعية. جدير بالذكر أن المهرجان خلال الدورات السابقة استطاع أن يقفز إلى العالمية بأكبر سجادة زهور في العالم عندما تم تسجيلها مرتين رسميًّا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، على الرغم من منافسة عدد من الدول الأوروبية التي اشتهرت بالزهور وبطبيعتها الخضراء إلا أن الهيئة الملكية استطاعت بعزيمة شبابها أن تتخطى تلك الدول، وتصبح حديث العالم في موسوعة جينيس. ومن المقرر أن يشهد المهرجان هذا العام أفكارًا جديدة، منها حديقة الطيور النادرة والناطقة، وحديقة عالم الفراشات بحلة جديدة، وتلال الزهور التي تعتبر امتدادًا طبيعيًّا للمفاجآت والأفكار الجديدة التي اعتادت اللجنة المنظمة على تنفيذها ومفاجَأة زوار المهرجان بها كل عام. كما سيكون للعائلات والأطفال نصيب وافر من الفعاليات والأنشطة والمسابقات التي تلبي جميع الرغبات والاهتمامات. وسيكون للفنون التشكيلية حضور لافت في مهرجان هذا العام من خلال جادة الفنون التشكيلية التي ستستقطب عددًا من الفنانين التشكيليين من جنسيات عالمية وعربية مختلفة. وكذلك سيحظى زوار المهرجان بإطلالة رائعة من خلال شرفة "تراس الزهور"، التي ستمكّن هذا العام الزوار ومحترفي وهواة التصوير الفوتوغرافي من الاستمتاع والتقاط صور لا تنسى لمنظر بانورامي لتلال الزهور الرائعة، التي لا يمكن أن تصف روعتها الكلمات.

شاهد .. تلال الزهور الرائعة بينبع الصناعية تنتظر عشاق الورود والحدائق والفنون والفعاليات ماجد الرفاعي سبق 2018-02-23 تزهو مدينة ينبع الصناعية كعادتها في مثل هذه الأيام من العام بألوانها الرائعة استعدادًا لمهرجانها الثاني عشر للزهور والحدائق، الذي ستنطلق فعالياته يوم الخميس المقبل حتى 7 رجب 1439هـ، الموافق من 1-24 مارس 2018م، بحديقة المناسبات بمدينة ينبع الصناعية. ويشهد المهرجان كل عام تنوعًا من حيث الإخراج الفني والأفكار الإبداعية لمناطق ومرافق وزوايا المهرجان التي ستفاجئ السكان والزوار بمختلف شرائحهم واهتماماتهم بالجديد والمبهر.



فعامًا بعد عام يشهد المهرجان إقبالاً منقطع النظير من مئات الآلاف من الزوار والمهتمين من داخل السعودية وخارجها.. ويحظى سنويًّا بإعجاب وإشادة عدد من الشخصيات المرموقة، كأصحاب السمو الأمراء والوزراء وسفراء وقناصل الدول العربية والأجنبية؛ وذلك لتنوع الفعاليات، ولشمولية البرامج والأنشطة المقدمة طوال أيام المهرجان.



كما يحظى المهرجان سنويًّا بدعم المسؤولين بالهيئة الملكية بينبع، وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي بينبع الدكتور علاء بن عبد الله نصيف، الذي يتابع أدق التفاصيل من خلال الزيارات الميدانية الدائمة لموقع المهرجان لضمان ظهوره بأفضل التصاميم والأفكار والبرامج التي تنمي الحس الجمالي والذوق الفني الرفيع لدى المواطن والمقيم على حد سواء؛ لما يحمله المهرجان من أفكار مبتكرة، تعمل على إلقاء الضوء على اهتمامات أخرى غير مسبوقة، تأتي جميعها لتمنح مدينة ينبع الصناعية طابعًا متميزًا، وتفتح لها آفاقًا رحبة من الجمال والترفيه متضمنة أفكارًا توعوية، تخدم سكان وزائري مدينة ينبع الصناعية.



جدير بالذكر أن المهرجان خلال الدورات السابقة استطاع أن يقفز إلى العالمية بأكبر سجادة زهور في العالم عندما تم تسجيلها مرتين رسميًّا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، على الرغم من منافسة عدد من الدول الأوروبية التي اشتهرت بالزهور وبطبيعتها الخضراء إلا أن الهيئة الملكية استطاعت بعزيمة شبابها أن تتخطى تلك الدول، وتصبح حديث العالم في موسوعة جينيس.



ومن المقرر أن يشهد المهرجان هذا العام أفكارًا جديدة، منها حديقة الطيور النادرة والناطقة، وحديقة عالم الفراشات بحلة جديدة، وتلال الزهور التي تعتبر امتدادًا طبيعيًّا للمفاجآت والأفكار الجديدة التي اعتادت اللجنة المنظمة على تنفيذها ومفاجَأة زوار المهرجان بها كل عام. كما سيكون للعائلات والأطفال نصيب وافر من الفعاليات والأنشطة والمسابقات التي تلبي جميع الرغبات والاهتمامات.



وسيكون للفنون التشكيلية حضور لافت في مهرجان هذا العام من خلال جادة الفنون التشكيلية التي ستستقطب عددًا من الفنانين التشكيليين من جنسيات عالمية وعربية مختلفة. وكذلك سيحظى زوار المهرجان بإطلالة رائعة من خلال شرفة "تراس الزهور"، التي ستمكّن هذا العام الزوار ومحترفي وهواة التصوير الفوتوغرافي من الاستمتاع والتقاط صور لا تنسى لمنظر بانورامي لتلال الزهور الرائعة، التي لا يمكن أن تصف روعتها الكلمات.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439 11:40 PM

شاهد .. تلال الزهور الرائعة بينبع الصناعية تنتظر عشاق الورود والحدائق والفنون والفعاليات ينطلق يوم الخميس المقبل في حديقة المناسبات





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تزهو مدينة ينبع الصناعية كعادتها في مثل هذه الأيام من العام بألوانها الرائعة استعدادًا لمهرجانها الثاني عشر للزهور والحدائق، الذي ستنطلق فعالياته يوم الخميس المقبل حتى 7 رجب 1439هـ، الموافق من 1-24 مارس 2018م، بحديقة المناسبات بمدينة ينبع الصناعية. ويشهد المهرجان كل عام تنوعًا من حيث الإخراج الفني والأفكار الإبداعية لمناطق ومرافق وزوايا المهرجان التي ستفاجئ السكان والزوار بمختلف شرائحهم واهتماماتهم بالجديد والمبهر.



فعامًا بعد عام يشهد المهرجان إقبالاً منقطع النظير من مئات الآلاف من الزوار والمهتمين من داخل السعودية وخارجها.. ويحظى سنويًّا بإعجاب وإشادة عدد من الشخصيات المرموقة، كأصحاب السمو الأمراء والوزراء وسفراء وقناصل الدول العربية والأجنبية؛ وذلك لتنوع الفعاليات، ولشمولية البرامج والأنشطة المقدمة طوال أيام المهرجان.



كما يحظى المهرجان سنويًّا بدعم المسؤولين بالهيئة الملكية بينبع، وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي بينبع الدكتور علاء بن عبد الله نصيف، الذي يتابع أدق التفاصيل من خلال الزيارات الميدانية الدائمة لموقع المهرجان لضمان ظهوره بأفضل التصاميم والأفكار والبرامج التي تنمي الحس الجمالي والذوق الفني الرفيع لدى المواطن والمقيم على حد سواء؛ لما يحمله المهرجان من أفكار مبتكرة، تعمل على إلقاء الضوء على اهتمامات أخرى غير مسبوقة، تأتي جميعها لتمنح مدينة ينبع الصناعية طابعًا متميزًا، وتفتح لها آفاقًا رحبة من الجمال والترفيه متضمنة أفكارًا توعوية، تخدم سكان وزائري مدينة ينبع الصناعية.



جدير بالذكر أن المهرجان خلال الدورات السابقة استطاع أن يقفز إلى العالمية بأكبر سجادة زهور في العالم عندما تم تسجيلها مرتين رسميًّا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، على الرغم من منافسة عدد من الدول الأوروبية التي اشتهرت بالزهور وبطبيعتها الخضراء إلا أن الهيئة الملكية استطاعت بعزيمة شبابها أن تتخطى تلك الدول، وتصبح حديث العالم في موسوعة جينيس.



ومن المقرر أن يشهد المهرجان هذا العام أفكارًا جديدة، منها حديقة الطيور النادرة والناطقة، وحديقة عالم الفراشات بحلة جديدة، وتلال الزهور التي تعتبر امتدادًا طبيعيًّا للمفاجآت والأفكار الجديدة التي اعتادت اللجنة المنظمة على تنفيذها ومفاجَأة زوار المهرجان بها كل عام. كما سيكون للعائلات والأطفال نصيب وافر من الفعاليات والأنشطة والمسابقات التي تلبي جميع الرغبات والاهتمامات.



وسيكون للفنون التشكيلية حضور لافت في مهرجان هذا العام من خلال جادة الفنون التشكيلية التي ستستقطب عددًا من الفنانين التشكيليين من جنسيات عالمية وعربية مختلفة. وكذلك سيحظى زوار المهرجان بإطلالة رائعة من خلال شرفة "تراس الزهور"، التي ستمكّن هذا العام الزوار ومحترفي وهواة التصوير الفوتوغرافي من الاستمتاع والتقاط صور لا تنسى لمنظر بانورامي لتلال الزهور الرائعة، التي لا يمكن أن تصف روعتها الكلمات.