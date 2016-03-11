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تدشين المقر الجديد لمركز القيادة والتحكم في صحة الطائف

لإدارة الأزمات الصحية وأحداث الطوارئ الكبرى

دشن مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، المقر الجديد لمركز القيادة والتحكم الذي تستخدمه الصحة في الطائف لإدارة الأزمات الصحية وأحداث الطوارئ الكبرى، والذي يرتبط بمركز القيادة والتحكم الرئيسي بالوزارة.

ويضم المركز أحدث تقنيات الربط والاتصال المرئي، وأحدث أجهزة المتابعة والمراقبة، ويرتبط به 15 مستشفى يتبع لصحة الطائف، و121 مركز رعاية صحية، و12 مركزًا متخصصًا، ويعمل المركز على إدارة أحداث الأزمة الصحية الحالية لكورونا بالمحافظة والمحافظات التابعة لها، ويعمل من خلال فريق عمل على مدار الساعة لإدارة ما يقارب 14 ألف موظف وموظفة في مختلف المجالات الصحية والطبية هم مجموع منسوبي صحة الطائف.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عضو مركز القيادة عبدالهادي الربيعي، أن المركز يعد نقله نوعية تم تجهيزه في وقت قياسي لتأمين مقر دائم للمركز، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الصحة اعتمدت تفعيل المركز بالتزامن مع المركز الرئيسي بالوزارة؛ للسيطرة بإذن الله على كورونا الجديد، وإدارة كافة المستجدات على مدار الساعة وبشكلٍ سريع ومنظم.

وأضاف: أن "المركز معني بإدارة الأزمات الوبائية، وهو مختلف عن مركز القيادة والسيطرة الذي يتم تفعيله في حالة الكوارث والحوادث لإدارة الحالات الطارئة الكبرى ميدانيًا، والذي تفعله صحة الطائف غالبًا خلال موسم الحج وفي الأحداث الكبرى"، مؤكدًا أن المركزين يجمعان قيادات الصحة الرئيسية لإدارة الحدث ومنح الصلاحيات والتوجيهات لفرق العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية والميدان؛ للسيطرة على الحدث والتواصل المباشر مع مراكز القيادة الأخرى بالوزارة، وكذلك الجهات الحكومية الأخرى.

الطائف وزارة الصحة صحة الطائف مركز القيادة والتحكم فيروس كورونا الجديد

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تدشين المقر الجديد لمركز القيادة والتحكم في صحة الطائف
سبق

دشن مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، المقر الجديد لمركز القيادة والتحكم الذي تستخدمه الصحة في الطائف لإدارة الأزمات الصحية وأحداث الطوارئ الكبرى، والذي يرتبط بمركز القيادة والتحكم الرئيسي بالوزارة.

ويضم المركز أحدث تقنيات الربط والاتصال المرئي، وأحدث أجهزة المتابعة والمراقبة، ويرتبط به 15 مستشفى يتبع لصحة الطائف، و121 مركز رعاية صحية، و12 مركزًا متخصصًا، ويعمل المركز على إدارة أحداث الأزمة الصحية الحالية لكورونا بالمحافظة والمحافظات التابعة لها، ويعمل من خلال فريق عمل على مدار الساعة لإدارة ما يقارب 14 ألف موظف وموظفة في مختلف المجالات الصحية والطبية هم مجموع منسوبي صحة الطائف.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عضو مركز القيادة عبدالهادي الربيعي، أن المركز يعد نقله نوعية تم تجهيزه في وقت قياسي لتأمين مقر دائم للمركز، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الصحة اعتمدت تفعيل المركز بالتزامن مع المركز الرئيسي بالوزارة؛ للسيطرة بإذن الله على كورونا الجديد، وإدارة كافة المستجدات على مدار الساعة وبشكلٍ سريع ومنظم.

وأضاف: أن "المركز معني بإدارة الأزمات الوبائية، وهو مختلف عن مركز القيادة والسيطرة الذي يتم تفعيله في حالة الكوارث والحوادث لإدارة الحالات الطارئة الكبرى ميدانيًا، والذي تفعله صحة الطائف غالبًا خلال موسم الحج وفي الأحداث الكبرى"، مؤكدًا أن المركزين يجمعان قيادات الصحة الرئيسية لإدارة الحدث ومنح الصلاحيات والتوجيهات لفرق العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية والميدان؛ للسيطرة على الحدث والتواصل المباشر مع مراكز القيادة الأخرى بالوزارة، وكذلك الجهات الحكومية الأخرى.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
10:12 PM
اخر تعديل
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
10:36 PM

تدشين المقر الجديد لمركز القيادة والتحكم في صحة الطائف

لإدارة الأزمات الصحية وأحداث الطوارئ الكبرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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دشن مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، المقر الجديد لمركز القيادة والتحكم الذي تستخدمه الصحة في الطائف لإدارة الأزمات الصحية وأحداث الطوارئ الكبرى، والذي يرتبط بمركز القيادة والتحكم الرئيسي بالوزارة.

ويضم المركز أحدث تقنيات الربط والاتصال المرئي، وأحدث أجهزة المتابعة والمراقبة، ويرتبط به 15 مستشفى يتبع لصحة الطائف، و121 مركز رعاية صحية، و12 مركزًا متخصصًا، ويعمل المركز على إدارة أحداث الأزمة الصحية الحالية لكورونا بالمحافظة والمحافظات التابعة لها، ويعمل من خلال فريق عمل على مدار الساعة لإدارة ما يقارب 14 ألف موظف وموظفة في مختلف المجالات الصحية والطبية هم مجموع منسوبي صحة الطائف.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عضو مركز القيادة عبدالهادي الربيعي، أن المركز يعد نقله نوعية تم تجهيزه في وقت قياسي لتأمين مقر دائم للمركز، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الصحة اعتمدت تفعيل المركز بالتزامن مع المركز الرئيسي بالوزارة؛ للسيطرة بإذن الله على كورونا الجديد، وإدارة كافة المستجدات على مدار الساعة وبشكلٍ سريع ومنظم.

وأضاف: أن "المركز معني بإدارة الأزمات الوبائية، وهو مختلف عن مركز القيادة والسيطرة الذي يتم تفعيله في حالة الكوارث والحوادث لإدارة الحالات الطارئة الكبرى ميدانيًا، والذي تفعله صحة الطائف غالبًا خلال موسم الحج وفي الأحداث الكبرى"، مؤكدًا أن المركزين يجمعان قيادات الصحة الرئيسية لإدارة الحدث ومنح الصلاحيات والتوجيهات لفرق العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية والميدان؛ للسيطرة على الحدث والتواصل المباشر مع مراكز القيادة الأخرى بالوزارة، وكذلك الجهات الحكومية الأخرى.

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