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أمير الكويت يغادر فجر الغد الخميس للولايات المتحدة لاستكمال العلاج

بعد إجراء العملية الجراحية الناجحة

صرح وزیر شؤون الدیوان الأمیري بالكويت الشیخ علي جراح الصباح، بأن أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح سیغادر البلاد فجر یوم غد الخمیس، متجھاً إلى الولایات المتحدة الأمریكیة، بناءً على مشورة الفریق الطبي المعالج لسموه؛ وذلك لاستكمال العلاج بعد إجراء العملیة الجراحیة الناجحة.

سائلین المولى عز وجل أن یتمم شفاءه، ویدیم على سموه موفور الصحة والعافیة ویحفظه من كل مكروه.

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أمير الكويت يغادر فجر الغد الخميس للولايات المتحدة لاستكمال العلاج
سبق

صرح وزیر شؤون الدیوان الأمیري بالكويت الشیخ علي جراح الصباح، بأن أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح سیغادر البلاد فجر یوم غد الخمیس، متجھاً إلى الولایات المتحدة الأمریكیة، بناءً على مشورة الفریق الطبي المعالج لسموه؛ وذلك لاستكمال العلاج بعد إجراء العملیة الجراحیة الناجحة.

سائلین المولى عز وجل أن یتمم شفاءه، ویدیم على سموه موفور الصحة والعافیة ویحفظه من كل مكروه.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
06:04 PM

أمير الكويت يغادر فجر الغد الخميس للولايات المتحدة لاستكمال العلاج

بعد إجراء العملية الجراحية الناجحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,020

صرح وزیر شؤون الدیوان الأمیري بالكويت الشیخ علي جراح الصباح، بأن أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح سیغادر البلاد فجر یوم غد الخمیس، متجھاً إلى الولایات المتحدة الأمریكیة، بناءً على مشورة الفریق الطبي المعالج لسموه؛ وذلك لاستكمال العلاج بعد إجراء العملیة الجراحیة الناجحة.

سائلین المولى عز وجل أن یتمم شفاءه، ویدیم على سموه موفور الصحة والعافیة ویحفظه من كل مكروه.

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