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"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 456 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة العالمية" تحذر: أسبوع واحد وتحلّ الكارثة في أفغانستان

مسؤولون: بعض المريضات أصبحن خائفات من مغادرة بيوتهن

كشف مسؤول إقليمي كبير، الثلاثاء، أن منظمة الصحة العالمية لديها إمدادات طبية في أفغانستان تكفي أسبوعًا واحدًا فقط، بعد توقف تسليم المعدات الطبية القادمة من الخارج بسبب القيود المفروضة في مطار كابل.

وذكر مسؤولون بمكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة قلقة أيضًا من أن تؤدي الاضطرابات الحالية في أفغانستان إلى ارتفاع حاد في إصابات كوفيد-19، لا سيما مع تراجع الفحوص للكشف عن الفيروس بنسبة 77% الأسبوع الماضي.

وأضاف المسؤولون أن 95 % من المرافق الصحية في أفغانستان ما زالت تعمل، لكن بعض أطقم العاملين من الإناث لم يعدن لأعمالهن كما أن بعض المريضات أصبحن خائفات من مغادرة بيوتهن.
وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن تسليم أكثر من 500 طن من الإمدادات الطبية، وبينها معدات جراحية ومستلزمات خاصة بعلاج سوء التغذية الحاد؛ تعطل بسبب القيود في مطار كابل.

أفغانستان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا

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"الصحة العالمية" تحذر: أسبوع واحد وتحلّ الكارثة في أفغانستان
سبق

كشف مسؤول إقليمي كبير، الثلاثاء، أن منظمة الصحة العالمية لديها إمدادات طبية في أفغانستان تكفي أسبوعًا واحدًا فقط، بعد توقف تسليم المعدات الطبية القادمة من الخارج بسبب القيود المفروضة في مطار كابل.

وذكر مسؤولون بمكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة قلقة أيضًا من أن تؤدي الاضطرابات الحالية في أفغانستان إلى ارتفاع حاد في إصابات كوفيد-19، لا سيما مع تراجع الفحوص للكشف عن الفيروس بنسبة 77% الأسبوع الماضي.

وأضاف المسؤولون أن 95 % من المرافق الصحية في أفغانستان ما زالت تعمل، لكن بعض أطقم العاملين من الإناث لم يعدن لأعمالهن كما أن بعض المريضات أصبحن خائفات من مغادرة بيوتهن.
وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن تسليم أكثر من 500 طن من الإمدادات الطبية، وبينها معدات جراحية ومستلزمات خاصة بعلاج سوء التغذية الحاد؛ تعطل بسبب القيود في مطار كابل.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
03:25 PM
اخر تعديل
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
05:12 PM

"الصحة العالمية" تحذر: أسبوع واحد وتحلّ الكارثة في أفغانستان

مسؤولون: بعض المريضات أصبحن خائفات من مغادرة بيوتهن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف مسؤول إقليمي كبير، الثلاثاء، أن منظمة الصحة العالمية لديها إمدادات طبية في أفغانستان تكفي أسبوعًا واحدًا فقط، بعد توقف تسليم المعدات الطبية القادمة من الخارج بسبب القيود المفروضة في مطار كابل.

وذكر مسؤولون بمكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة قلقة أيضًا من أن تؤدي الاضطرابات الحالية في أفغانستان إلى ارتفاع حاد في إصابات كوفيد-19، لا سيما مع تراجع الفحوص للكشف عن الفيروس بنسبة 77% الأسبوع الماضي.

وأضاف المسؤولون أن 95 % من المرافق الصحية في أفغانستان ما زالت تعمل، لكن بعض أطقم العاملين من الإناث لم يعدن لأعمالهن كما أن بعض المريضات أصبحن خائفات من مغادرة بيوتهن.
وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن تسليم أكثر من 500 طن من الإمدادات الطبية، وبينها معدات جراحية ومستلزمات خاصة بعلاج سوء التغذية الحاد؛ تعطل بسبب القيود في مطار كابل.

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