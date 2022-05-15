اتفاقية شراكة تجمع الهيئة العامة لحي السفارات ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب

لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لسُكان الحي ومرتاديه ورفع مستوى الخدمات الطبية

أبرمت الهيئة العامة لحي السفارات اتفاقية شراكة مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، تقوم من خلالها بتطوير وتشغيل المركز الطبي بحي السفارات مدينة الرياض، وتهدف هذه الخطوة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لسُكان الحي ومرتاديه، ورفع مستوى الخدمات الطبية، بالإضافة لتقديم برامج صحية متنوعة تركز على صحة المجتمعات السكانية داخل نطاق الحي.

وبموجب هذه الاتفاقية التي تستمر لعشر سنوات، فإن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، ستكون الشريك الطبي الحصري للهيئة العامة لحي السفارات.

ومن المقرر أنّ يكون تدشين المركز في الربع الأخير من العام الجاري 2020م. وسوف يقدم المركز الخدمات الطبية من خلال عيادات متخصصة، والتي تشمل: (الرعاية الطبية الأولية – طب الأسرة – طب الأطفال – طب الأسنان – طب الطوارئ – الرعاية العاجلة – الرعاية المنزلية)، بالإضافة لتوفير عدد من الخدمات الصحية المساندة؛ مثل: خدمات الأشعة والمختبر، والصيدلية الخارجية، والنقل الإسعافي.

كما سيتم استثمار أحدث خدمات تقنية المعلومات لضمان جودة الخدمات المقدمة، وتوفير تجربة عميل متميزة، والتي من ضمنها إنشاء تطبيق إلكتروني خاص بمراجعي المركز، بالإضافة لتقديم خدمات الطب الاتصالي للتخصصات المختلفة.

هذا وسيتم تقديم الخدمات الطبية عبر كوادر عالية التأهيل، إلى جانب الحرص على تقديم البرامج التثقيفية والتوعوية الصحية، وإطلاق البرامج الخاصة بصحة المجتمعات السكانية.

وقد أعرب الدكتور فهد بن حسين بن مشيط، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لحي السفارات، عن سعادته بهذه الشراكة الاستراتيجية، وأهمية وجود جهة طبية ذات معايير عالمية، لخدمة سكان الحي وزواره على مدار الساعة.

كما أضاف الدكتور فهد أن الحي الدبلوماسي يمر الآن بمرحلة تطوير شاملة للمرافق والخدمات، التي تلبي احتياجات السُكان والزوار.