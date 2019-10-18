النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سفارة لبنان بالمملكة تقيم معرضًا للصور التذكارية ‏

بمناسبة الذكرى الـ30 على توقيع "اتفاق الطائف"

نظّمت السفارة اللبنانية في الرياض معرضًا للصور التذكارية بمناسبة الذكرى الثلاثين للتوقيع على اتفاق الطائف.

وأقيم المعرض بدعوة من السفير الدكتور فوزي كبارة، مساء أمس الخميس، في مقر سكن السفير بالحي الدبلوماسي؛ لتسليط الضوء على الحدث الذي شارك فيه أعضاء البرلمان اللبناني في مدينة الطائف السعودية بوساطة من حكومة خادم الحرمين الشريفين -وقتها كان الملك فهد بن عبدالعزيز- في 30 سبتمبر عام 1989م، ووضع حد للحرب الأهلية التي استمرت 15 عامًا في لبنان.

وأشاد السفير "كبارة" بالدور الكبير الذي قامت به المملكة العربية السعودية بقيادة الملك فهد في التوصل إلى اتفاق الطائف، وهو الدور الذي يعكس حرص المملكة على أمن ورفاه واستقرار لبنان، وهو الحرص الذي ما زال يتواصل في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وأكد أهمية اتفاق الطائف وما حققه منذ توقيعه من توافق بين أبناء الشعب اللبناني الواحد، ومن استقرار وازدهار في لبنان.

وحضر المعرض أكثرُ من 20 سفيرًا وعدد كبير من رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين في الرياض، ومسؤولون ورجال أعمال وإعلام سعوديون، وبعض أبناء الجالية اللبنانية في المملكة.

وضم المعرض صورًا تعود إلى 30 سنة مضت من كواليس اجتماعات الطائف، مع عرض لفيلم وثائقي عن اجتماعات الطائف، وصور للعديد من القادة اللبنانيين الذين شاركوا في الاجتماعات، وأسهموا في التوصل لهذا الاتفاق، وفي مقدمتهم الرئيس الراحل رفيق الحريري، ووزير الخارجية السعودي الراحل سعود الفيصل.

كما تَضَمّن المعرض صورًا تكشف حجم الدمار الذي خلّفته الحرب، وصور لمرحلة إعادة الإعمار.

السفارة اللبنانية الرياض كبارة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
سفارة لبنان بالمملكة تقيم معرضًا للصور التذكارية ‏
سبق

نظّمت السفارة اللبنانية في الرياض معرضًا للصور التذكارية بمناسبة الذكرى الثلاثين للتوقيع على اتفاق الطائف.

وأقيم المعرض بدعوة من السفير الدكتور فوزي كبارة، مساء أمس الخميس، في مقر سكن السفير بالحي الدبلوماسي؛ لتسليط الضوء على الحدث الذي شارك فيه أعضاء البرلمان اللبناني في مدينة الطائف السعودية بوساطة من حكومة خادم الحرمين الشريفين -وقتها كان الملك فهد بن عبدالعزيز- في 30 سبتمبر عام 1989م، ووضع حد للحرب الأهلية التي استمرت 15 عامًا في لبنان.

وأشاد السفير "كبارة" بالدور الكبير الذي قامت به المملكة العربية السعودية بقيادة الملك فهد في التوصل إلى اتفاق الطائف، وهو الدور الذي يعكس حرص المملكة على أمن ورفاه واستقرار لبنان، وهو الحرص الذي ما زال يتواصل في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وأكد أهمية اتفاق الطائف وما حققه منذ توقيعه من توافق بين أبناء الشعب اللبناني الواحد، ومن استقرار وازدهار في لبنان.

وحضر المعرض أكثرُ من 20 سفيرًا وعدد كبير من رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين في الرياض، ومسؤولون ورجال أعمال وإعلام سعوديون، وبعض أبناء الجالية اللبنانية في المملكة.

وضم المعرض صورًا تعود إلى 30 سنة مضت من كواليس اجتماعات الطائف، مع عرض لفيلم وثائقي عن اجتماعات الطائف، وصور للعديد من القادة اللبنانيين الذين شاركوا في الاجتماعات، وأسهموا في التوصل لهذا الاتفاق، وفي مقدمتهم الرئيس الراحل رفيق الحريري، ووزير الخارجية السعودي الراحل سعود الفيصل.

كما تَضَمّن المعرض صورًا تكشف حجم الدمار الذي خلّفته الحرب، وصور لمرحلة إعادة الإعمار.

18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
04:00 PM

سفارة لبنان بالمملكة تقيم معرضًا للصور التذكارية ‏

بمناسبة الذكرى الـ30 على توقيع "اتفاق الطائف"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
19

نظّمت السفارة اللبنانية في الرياض معرضًا للصور التذكارية بمناسبة الذكرى الثلاثين للتوقيع على اتفاق الطائف.

وأقيم المعرض بدعوة من السفير الدكتور فوزي كبارة، مساء أمس الخميس، في مقر سكن السفير بالحي الدبلوماسي؛ لتسليط الضوء على الحدث الذي شارك فيه أعضاء البرلمان اللبناني في مدينة الطائف السعودية بوساطة من حكومة خادم الحرمين الشريفين -وقتها كان الملك فهد بن عبدالعزيز- في 30 سبتمبر عام 1989م، ووضع حد للحرب الأهلية التي استمرت 15 عامًا في لبنان.

وأشاد السفير "كبارة" بالدور الكبير الذي قامت به المملكة العربية السعودية بقيادة الملك فهد في التوصل إلى اتفاق الطائف، وهو الدور الذي يعكس حرص المملكة على أمن ورفاه واستقرار لبنان، وهو الحرص الذي ما زال يتواصل في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وأكد أهمية اتفاق الطائف وما حققه منذ توقيعه من توافق بين أبناء الشعب اللبناني الواحد، ومن استقرار وازدهار في لبنان.

وحضر المعرض أكثرُ من 20 سفيرًا وعدد كبير من رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين في الرياض، ومسؤولون ورجال أعمال وإعلام سعوديون، وبعض أبناء الجالية اللبنانية في المملكة.

وضم المعرض صورًا تعود إلى 30 سنة مضت من كواليس اجتماعات الطائف، مع عرض لفيلم وثائقي عن اجتماعات الطائف، وصور للعديد من القادة اللبنانيين الذين شاركوا في الاجتماعات، وأسهموا في التوصل لهذا الاتفاق، وفي مقدمتهم الرئيس الراحل رفيق الحريري، ووزير الخارجية السعودي الراحل سعود الفيصل.

كما تَضَمّن المعرض صورًا تكشف حجم الدمار الذي خلّفته الحرب، وصور لمرحلة إعادة الإعمار.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,282
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,900
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,000
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,756

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة