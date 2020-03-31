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"بلدية صامطة" تواصل تعقيم أحياء وشوارع المحافظة

ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا

واصلت بلدية محافظة صامطة بالحد الجنوبي حملة تطهير وتعقيم أحياء وأسواق المحافظة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا (COVID 19) المستجد.

حيث قامت المعدات والآليات التابعة للبلدية بتنفيذ حملة الرش والتعقيم بالتعاون مع الدوريات الأمنية ودوريات المرور ودوريات الأمن بمنطقة جازان المساندة.

أوضح رئيس بلدية صامطة المهندس هادي علي الدغريري، أنه ضمن سلسلة إجراءات احترازية لمكافحة فايروس كورونا (COVID 19) المستجد قامت البلدية بتنفيذ"برنامج التعقيم والتطهير للشوارع والمرافق العامة"، ويتم ذلك على مراحل لتغطية كافة المواقع المستهدفة.

أضاف: وقد بدأ البرنامج بدعم أمانة المنطقة وتوجيهات أمينها نايف بن مناحي بن سعيدان، وكان ذلك بحضور ومتابعة من سعاد محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، وقد حظي البرنامج بتعاون الجميع وسيحقق بإذن الله الهدف المرجو منه.

جازان بلدية صامطة الحد الجنوبي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بلدية صامطة" تواصل تعقيم أحياء وشوارع المحافظة
سبق

واصلت بلدية محافظة صامطة بالحد الجنوبي حملة تطهير وتعقيم أحياء وأسواق المحافظة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا (COVID 19) المستجد.

حيث قامت المعدات والآليات التابعة للبلدية بتنفيذ حملة الرش والتعقيم بالتعاون مع الدوريات الأمنية ودوريات المرور ودوريات الأمن بمنطقة جازان المساندة.

أوضح رئيس بلدية صامطة المهندس هادي علي الدغريري، أنه ضمن سلسلة إجراءات احترازية لمكافحة فايروس كورونا (COVID 19) المستجد قامت البلدية بتنفيذ"برنامج التعقيم والتطهير للشوارع والمرافق العامة"، ويتم ذلك على مراحل لتغطية كافة المواقع المستهدفة.

أضاف: وقد بدأ البرنامج بدعم أمانة المنطقة وتوجيهات أمينها نايف بن مناحي بن سعيدان، وكان ذلك بحضور ومتابعة من سعاد محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، وقد حظي البرنامج بتعاون الجميع وسيحقق بإذن الله الهدف المرجو منه.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
11:56 PM

"بلدية صامطة" تواصل تعقيم أحياء وشوارع المحافظة

ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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واصلت بلدية محافظة صامطة بالحد الجنوبي حملة تطهير وتعقيم أحياء وأسواق المحافظة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا (COVID 19) المستجد.

حيث قامت المعدات والآليات التابعة للبلدية بتنفيذ حملة الرش والتعقيم بالتعاون مع الدوريات الأمنية ودوريات المرور ودوريات الأمن بمنطقة جازان المساندة.

أوضح رئيس بلدية صامطة المهندس هادي علي الدغريري، أنه ضمن سلسلة إجراءات احترازية لمكافحة فايروس كورونا (COVID 19) المستجد قامت البلدية بتنفيذ"برنامج التعقيم والتطهير للشوارع والمرافق العامة"، ويتم ذلك على مراحل لتغطية كافة المواقع المستهدفة.

أضاف: وقد بدأ البرنامج بدعم أمانة المنطقة وتوجيهات أمينها نايف بن مناحي بن سعيدان، وكان ذلك بحضور ومتابعة من سعاد محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، وقد حظي البرنامج بتعاون الجميع وسيحقق بإذن الله الهدف المرجو منه.

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