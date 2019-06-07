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"الأرصاد" تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على نجران

تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل نجران، ومحافظات شرورة، وخباش, وحبونا، وثار، وبدرالجنوب، ويدمة، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.
من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على نجران
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل نجران، ومحافظات شرورة، وخباش, وحبونا، وثار، وبدرالجنوب، ويدمة، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.
من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
03:50 PM

"الأرصاد" تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على نجران

تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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1,036

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل نجران، ومحافظات شرورة، وخباش, وحبونا، وثار، وبدرالجنوب، ويدمة، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.
من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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