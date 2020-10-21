النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الوطيان" هلالي لخمسة أعوام .. قادمًا من نادي الفتح

أنهت إدارة نادي الهلال قبل قليل توقيع عقد انتقال اللاعب حبيب الوطيان قادمًا من نادي الفتح، بعقد يمتد لخمسة أعوام يمثل بموجبه صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم.

وتمت مراسم التوقيع في محافظة الأحساء بحضور عضو مجلس إدارة النادي فهد المفرج، وينتظر أن يلتحق اللاعب بتدريبات الفريق الأول خلال اليومين المقبلين.

يُشار إلى أن حارس المرمى حبيب الوطيان (24 عامًا) تدرج في المنتخب السعودي من درجة الشباب والأولمبي حتى وصل إلى الفريق الأول.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الوطيان" هلالي لخمسة أعوام .. قادمًا من نادي الفتح
سبق

أنهت إدارة نادي الهلال قبل قليل توقيع عقد انتقال اللاعب حبيب الوطيان قادمًا من نادي الفتح، بعقد يمتد لخمسة أعوام يمثل بموجبه صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم.

وتمت مراسم التوقيع في محافظة الأحساء بحضور عضو مجلس إدارة النادي فهد المفرج، وينتظر أن يلتحق اللاعب بتدريبات الفريق الأول خلال اليومين المقبلين.

يُشار إلى أن حارس المرمى حبيب الوطيان (24 عامًا) تدرج في المنتخب السعودي من درجة الشباب والأولمبي حتى وصل إلى الفريق الأول.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
01:27 AM

"الوطيان" هلالي لخمسة أعوام .. قادمًا من نادي الفتح

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
3
984

أنهت إدارة نادي الهلال قبل قليل توقيع عقد انتقال اللاعب حبيب الوطيان قادمًا من نادي الفتح، بعقد يمتد لخمسة أعوام يمثل بموجبه صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم.

وتمت مراسم التوقيع في محافظة الأحساء بحضور عضو مجلس إدارة النادي فهد المفرج، وينتظر أن يلتحق اللاعب بتدريبات الفريق الأول خلال اليومين المقبلين.

يُشار إلى أن حارس المرمى حبيب الوطيان (24 عامًا) تدرج في المنتخب السعودي من درجة الشباب والأولمبي حتى وصل إلى الفريق الأول.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,089
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,582
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,203
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,559

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة