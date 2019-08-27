نجاح عملية حقن للشبكية لطفلة خديجة بمجمع الملك فيصل بالطائف‎

تتم لأول مرة للمواليد الخدج بعد تطوير قسم العيون بأحدث التجهيزات

نجح فريق طبي بقسم العيون في مستشفى الملك فيصل بالطائف في علاج طفلة خديجة، كانت تعاني الاعتلال الشبكي، وذلك بعد أن وُلدت مبكرًا عن حمل 6 أشهر، وتم وضعها بالحضانة.

وفي التفاصيل، بمتابعة فحص الشبكية للطفلة الخديجة تبيَّن وجود اعتلال شبكي؛ وهو ما استدعى عمل حقن للشبكية بالعينين، نتج منه تحسُّن كبير، وكذلك تم عمل ليزر للشبكية.

وتُعد هذه أول عملية بالليزر تتم في المجمع بالنسبة للمواليد الخدج بعد أن تم تطوير قسم العيون، وتجهيزه بأحدث التجهيزات، واستقطاب كوادر على مستوى عالٍ من المهنية والاحترافية، ولديهم القدرات والإمكانيات التي تساعد على إجراء العمليات الجراحية المعقدة في مجال العيون.

ونجح القسم في إجراء الكثير من العمليات خلال الفترة الماضية لمختلف الأعمار صغارًا وكبارًا.

يُذكر أن مجمع الملك فيصل يعد أكبر مستشفى بالطائف؛ إذ يضم 800 سرير في مختلف التخصصات، منها 300 سرير مخصصة للنساء والولادة.