15 عملية جديدة للتحالف.. والحصيلة تدمير 9 آليات ومقتل 110 عناصر إرهابية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 15 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب والجوف خلال 24 ساعة.
وقال التحالف: أسفرت العمليات عن تدمير 9 آليات عسكرية ومقتل 110 عناصر إرهابية.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 15 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب والجوف خلال 24 ساعة.
وقال التحالف: أسفرت العمليات عن تدمير 9 آليات عسكرية ومقتل 110 عناصر إرهابية.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 15 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب والجوف خلال 24 ساعة.
وقال التحالف: أسفرت العمليات عن تدمير 9 آليات عسكرية ومقتل 110 عناصر إرهابية.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 15 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب والجوف خلال 24 ساعة.
وقال التحالف: أسفرت العمليات عن تدمير 9 آليات عسكرية ومقتل 110 عناصر إرهابية.