النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 325 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 382 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الإرياني": ميليشيا الحوثي تروج لكذبة اختطاف النساء لإثارة القبائل ضد مأرب

قال: تناست كل فظائعها ضد اليمنيات من قتل واغتصاب وتعذيب بشهادات موثقة

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني: إن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، لجأت في محاولاتها المستميتة لإثارة حمية قبائل اليمن لقتال إخوانهم بمأرب بعد سقوط كل شعاراتها السابقة، إلى الترويج لكذبة اختطاف النساء، وهي الكذبة التي فندها مصدر أمني في حينه، متناسية آلاف الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها بحق نساء اليمن ولم يسبق لها مثيل.

وأضاف الإرياني في تغريدات متتابعة على حسابه بتويتر، اليوم السبت: أنه في تجاوز سافر للقيم والعادات والتقاليد اليمنية انتهكت ميليشيا الحوثي حرمات المنازل، ومارست بحق المرأة أبشع الجرائم والانتهاكات، واقتادتها لسجون سرية، ومارست بحقها صنوف التعذيب النفسي والجسدي والاغتصاب، كما أكدت ذلك شهادات ناجيات من سجونها السرية وتقرير فريق الخبراء الصادر مؤخرًا.

ولفت إلى أن الميليشيا الإرهابية تتاجر بأعراض اليمنيين، فيما خمسة من قياداتها الأمنية مشمولة بعقوبات دولية لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛ أبرزها اعتقال النساء وممارسة العنف الجنسي والاغتصاب بحقهن، كما لا تزال مئات اليمنيات مغيبات في سجون سرية تديرها تلك القيادات الحوثية حتى اللحظة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الإرياني": ميليشيا الحوثي تروج لكذبة اختطاف النساء لإثارة القبائل ضد مأرب
سبق

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني: إن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، لجأت في محاولاتها المستميتة لإثارة حمية قبائل اليمن لقتال إخوانهم بمأرب بعد سقوط كل شعاراتها السابقة، إلى الترويج لكذبة اختطاف النساء، وهي الكذبة التي فندها مصدر أمني في حينه، متناسية آلاف الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها بحق نساء اليمن ولم يسبق لها مثيل.

وأضاف الإرياني في تغريدات متتابعة على حسابه بتويتر، اليوم السبت: أنه في تجاوز سافر للقيم والعادات والتقاليد اليمنية انتهكت ميليشيا الحوثي حرمات المنازل، ومارست بحق المرأة أبشع الجرائم والانتهاكات، واقتادتها لسجون سرية، ومارست بحقها صنوف التعذيب النفسي والجسدي والاغتصاب، كما أكدت ذلك شهادات ناجيات من سجونها السرية وتقرير فريق الخبراء الصادر مؤخرًا.

ولفت إلى أن الميليشيا الإرهابية تتاجر بأعراض اليمنيين، فيما خمسة من قياداتها الأمنية مشمولة بعقوبات دولية لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛ أبرزها اعتقال النساء وممارسة العنف الجنسي والاغتصاب بحقهن، كما لا تزال مئات اليمنيات مغيبات في سجون سرية تديرها تلك القيادات الحوثية حتى اللحظة.

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
03:42 PM

"الإرياني": ميليشيا الحوثي تروج لكذبة اختطاف النساء لإثارة القبائل ضد مأرب

قال: تناست كل فظائعها ضد اليمنيات من قتل واغتصاب وتعذيب بشهادات موثقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
744

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني: إن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، لجأت في محاولاتها المستميتة لإثارة حمية قبائل اليمن لقتال إخوانهم بمأرب بعد سقوط كل شعاراتها السابقة، إلى الترويج لكذبة اختطاف النساء، وهي الكذبة التي فندها مصدر أمني في حينه، متناسية آلاف الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها بحق نساء اليمن ولم يسبق لها مثيل.

وأضاف الإرياني في تغريدات متتابعة على حسابه بتويتر، اليوم السبت: أنه في تجاوز سافر للقيم والعادات والتقاليد اليمنية انتهكت ميليشيا الحوثي حرمات المنازل، ومارست بحق المرأة أبشع الجرائم والانتهاكات، واقتادتها لسجون سرية، ومارست بحقها صنوف التعذيب النفسي والجسدي والاغتصاب، كما أكدت ذلك شهادات ناجيات من سجونها السرية وتقرير فريق الخبراء الصادر مؤخرًا.

ولفت إلى أن الميليشيا الإرهابية تتاجر بأعراض اليمنيين، فيما خمسة من قياداتها الأمنية مشمولة بعقوبات دولية لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛ أبرزها اعتقال النساء وممارسة العنف الجنسي والاغتصاب بحقهن، كما لا تزال مئات اليمنيات مغيبات في سجون سرية تديرها تلك القيادات الحوثية حتى اللحظة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,272
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,627
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,026
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,658

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة